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В Твери лихач на "Калине" зацепил иномарку и снёс дорожный знак

В Твери лихач на "Калине" зацепил иномарку и снёс дорожный знак - ТИА
07 Мая 2017 09:55
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6 мая в Твери водитель-лихач на "Калине" зацепил внедорожник и снёс дорожный знак. Как сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области, в этом ДТП обошлось без пострадавших. 

Около 21:00 в районе дома 49 корпус 1 по Зелёному проезду (трамвайное кольцо) водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" при повороте направо на улицу Орджоникидзе пропускал пешеходов на нерегулируемом переходе. Следом за ним на большой скорости ехала "Лада Калина". Отечественная машина столкнулась с иномаркой, а затем отлетела в сторону и подмяла под себя дорожный знак.

Около 23:30 на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

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Метки: гибдд по тверской области дтп в твери водитель-лихач авария в твери
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Комментарии (3)

  • 100 % 
    Догнал, шарахнул, отлетел,
Подмял дорожный знак - Победа!
На "Ладе" - драйва захотел?))))
Теперь - "Калине" снится новая  "торпеда"...
    07.05.2017 12:25
    0 | 2

  • Инокентий 
    Похоже водитель Большой Тойоты спас людей от придурка-тазовода...
    07.05.2017 12:34
    1 | 4

  • ГРАЖДАНСКАЯ ЯРОСТЬ 
    Странно то, что инспекторам ДПС понадобилось как минимум 2,5 часа, для оформления ДТП и эвакуации поврежденных автомобилей.
    07.05.2017 15:14
    0 | 1
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