В Твери лихач на "Калине" зацепил иномарку и снёс дорожный знак

6 мая в Твери водитель-лихач на "Калине" зацепил внедорожник и снёс дорожный знак. Как сообщили ТИА в ГИБДД по Тверской области, в этом ДТП обошлось без пострадавших.

Около 21:00 в районе дома 49 корпус 1 по Зелёному проезду (трамвайное кольцо) водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" при повороте направо на улицу Орджоникидзе пропускал пешеходов на нерегулируемом переходе. Следом за ним на большой скорости ехала "Лада Калина". Отечественная машина столкнулась с иномаркой, а затем отлетела в сторону и подмяла под себя дорожный знак.

Около 23:30 на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор.