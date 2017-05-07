В аварии на трассе М-9 по вине пьяного водителя пострадали два пассажира

Утром 7 мая около 3:50 в Нелидовском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На 322 км федеральной автодороги М-9 "Балтия" водитель автомобиля "Фольксваген Поло" 1986 года рождения не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, рассказали ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

Пассажиры "Фольксвагена" были госпитализированы в ЦРБ города Нелидово: женщина 1963 года рождения - с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, мужчина 1981 года рождения - с переломом левой ключицы. Водитель не пострадал. Во время оформления ДТП медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был пьян.