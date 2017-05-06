Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя «Мазды»

При патрулировании сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Бежецкий» для проверки документов остановили автомобиль марки «Мазда» под управлением 29-летнего жителя Максатихинского района. Во время разговора сотрудники ДПС почувствовали резкий запах алкоголя от водителя. Молодому человеку было предложено пройти освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По данным медосвидетельствования мужчина находился в алкогольном опьянении. Кроме того выяснилось, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление автомиблем в алкогольном опьянении, сообщает УМВД России по Тверской области.