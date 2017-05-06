«Тверь Водоканал» принял участие в благоустройстве Мигаловского мемориала

Совет молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») принял активное участие в мероприятиях по благоустройству мемориала воинской славы в Мигалово.

В этом году ко Дню Победы волонтеры водоканала по согласованию с районной администрацией покрасили скамейки и обновили арку над аллеей мемориала. Для этого ее демонтировали, в цехах производственной базы предприятия заново покрасили и нанесли надпись.

«Эта традиция существует в водоканале уже несколько лет, совет молодых специалистов сохраняет и продолжает её. Так, к 70-летию Победы мы благоустраивали мемориал близ деревни Шульгино Красногорского сельского поселения Калининского района. Кроме того, мы помогам ветеранам предприятия, участвовавших в боях и трудившихся в тылу», - рассказала председатель Совета молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» Юлия Осотина.

Справка: Братское воинское захоронение в поселке Мигалово создано путем перезахоронения из братских и одиночных могил в 1956 и 1959 годах. Здесь покоятся останки свыше 600 солдат и офицеров Калининского и Западного фронтов, оборонявших и освобождавших Калинин, а также скончавшихся в госпитале областного центра. Данные 365 человек удалось установить — их имена выбиты на гранитных плитах.