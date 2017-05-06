В Твери состоялась ночная репетиция парада

В пятницу на площади Победы состоялась ночная репетиция торжественного парада к 9 мая.

Тверь готовится встретить 72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 5 мая на площади напротив обелиска войска Тверского гарнизона отрепетировали своё прохождение, посвящённое Дню Победы. Участники парада прошли по площади маршем под гимн в исполнении военного оркестра. Генеральная репетиция состоится 8 мая. Непосредственно в сам праздник, 9 мая торжественное прохождение войск начнётся в 12 часов. Далее на площади Победы запланирована концертная программа, в 18:45 пройдёт молодёжная акция «Молодёжь помнит», в 19 ч. - минута молчания, и в 22 ч. праздник завершится фейерверком.