Под Тверью загорелся лес

6 мая в 11:30 6 в МЧС России по Тверской области поступила информация о загорании лесной подстилки в Калининском районе, рядом с деревней Раслово.

К месту пожара были направлены: оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отделения пожарно-спасательной части №1, №2, №72, №75 и отделение Калининского филиала ГБУ "ЛПЦ - Тверьлес".

По информации ведомства, угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.