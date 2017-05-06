Молодой человек из тверских церквей украл пожертвования прихожан

В полицию поступили сообщения о том, что в Центральном и Московском районах Твери некто проник в церкви и украл пожертвования прихожан. Злоумышленник перелезал через забор, отжимал металлическую решетку, разбивал окна и, пробравшись в помещение церкви, похищал деньги.

По подозрению в совершении кражи был задержан неработающий 30-летний житель Краснодарского края. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера, сообщает УМВД по Тверской области.