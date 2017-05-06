В Тверской области в сарае найдено тело молодой женщины с сильными термическими повреждениями

5 мая в вечернее время в расположенной в 1 км. от деревни Орша Калининского района в хозяйственной постройке произошел пожар, в результате которого погибла 29-летняя женщина. Ее тело с сильными термическими повреждениями обнаружено после тушения пожара. По данному факту СКР по Тверской области проводит проверку.
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, в результате которых имел место факт пожара. Назначены исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза тела женщины, проводятся иные проверочные мероприятия.
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