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В городе Конаково молодая пара из-за ремонта квартиры бросила собаку. Они просто привязали ее к забору и ушли

В городе Конаково молодая пара из-за ремонта квартиры бросила собаку. Они просто привязали ее к забору и ушли - ТИА
06 Мая 2017 10:23
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Видео

Об этом поступке безответственных хозяев рассказали журналисты из Конаково. Произошло все около ветеринарной лечебницы на прошлой неделе.

На видео с камер наблюдения видно, как молодая пара подходит и привязывает собаку к ограде здания. Затем заходит внутрь и, постояв около прилавки считанные секунды, выходит на улицу. Но хозяева идут в другую сторону от животного.

Конаковские волонтеры подобрали собаку, а также выяснили, кто ее хозяева. Четвероного друга зовут Рада, ей 5 месяцев. От нее избавились из-за ремонта в квартире, она бы мешалась, пояснили молодые люди.

Лариса Алеева участник конаковской инициативной группы «Ищу дом»:

- Большое количество людей не могут понять, неужели нельзя временно пристроить по знакомым, родственникам отдать. Собака изумительная, просто красавица, чистенькая, ухоженная, глазки умные. Просто взять и привязать в надежде что кто-то подберет?!

Сюжет телекомпании «Конаковская волна».

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Метки: плохое отношение к животным бросили собаку бездомные животные
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    Пара молодого, тупого и бесчувственного быдла, а когда они размножатся, то на Земле станет ещё поганее.
    06.05.2017 10:31
    2 | 8

  • 1% 
    с такого рода двуногими не надо разговаривать, пытаться взывать к совести или угрожать доносом - им по хрен. Они понимают только один язык, и я удивлен, что на стороне Добра и Света в Конаково не нашлось ни одного чувака, кто бы объяснил унтерменшам в чем они не правы.
    06.05.2017 10:36
    2 | 4

  • Net. 
    Слава Богу, что хоть не в лесу привязали с замотанной скотчем мордой! А то ведь и таких находили. От таких людишек надо держаться подальше : они предовали, предают и будут предовать всех и вся!!! Да воздастся каждому по делам его!
    06.05.2017 10:51
    1 | 7

  • uabumoderoff 
    Я возмущен.Более ужаснейшего преступления в России ещё не было.Это вопиющий зоотерроризм!Экстримисты должны понести самое суровое наказание.
    06.05.2017 11:08
    1 | 1

    • sad 
      такой сарказм тут неуместен. но имеете право.. сразу видно, кто есть кто.
      06.05.2017 12:23
      0 | 3

  • Buzzer 
    Сожрали собаку-плохо. Не сожрали-тоже плохо. На живодёрню надо было отдавать?
    06.05.2017 13:39
    0 | 0
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