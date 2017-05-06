В городе Конаково молодая пара из-за ремонта квартиры бросила собаку. Они просто привязали ее к забору и ушли

Об этом поступке безответственных хозяев рассказали журналисты из Конаково. Произошло все около ветеринарной лечебницы на прошлой неделе.

На видео с камер наблюдения видно, как молодая пара подходит и привязывает собаку к ограде здания. Затем заходит внутрь и, постояв около прилавки считанные секунды, выходит на улицу. Но хозяева идут в другую сторону от животного.

Конаковские волонтеры подобрали собаку, а также выяснили, кто ее хозяева. Четвероного друга зовут Рада, ей 5 месяцев. От нее избавились из-за ремонта в квартире, она бы мешалась, пояснили молодые люди.

Лариса Алеева участник конаковской инициативной группы «Ищу дом»:

- Большое количество людей не могут понять, неужели нельзя временно пристроить по знакомым, родственникам отдать. Собака изумительная, просто красавица, чистенькая, ухоженная, глазки умные. Просто взять и привязать в надежде что кто-то подберет?!

Сюжет телекомпании «Конаковская волна».