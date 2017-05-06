Роспотребнадзор предупреждает о смертельном и неизвестном заболевании

Роспотребнадзор сообщает, что в период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом.

Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей.

Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные.

Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций.

Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи, говорится в официальном сообщении ведомства.