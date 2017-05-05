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В Тверской области оштрафованы 15 поджигателей травы

В Тверской области оштрафованы 15 поджигателей травы - ТИА
05 Мая 2017 21:19
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Несмотря на постоянные предупреждения об опасности сжигания травы и ответственности за это, отдельные граждане продолжают выжигать траву и создавать угрозу для себя и окружающих.

В весенний пожароопасный период 2017 года сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области составили 30 протоколов за совершение правонарушений, связанных с выявленными фактами выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, сжиганием мусора, а также разведением костров.

По результатам рассмотрения вынесено 15 постановлений о наложении наказания в виде штрафа.

МЧС напоминает: с 30 апреля 2017 года в Тверской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что суммы штрафов для частных, должностных и юридических лиц увеличиваются в несколько раз, а в случае, если ущерб от пожара привел к большому ущербу или гибели людей, нарушителю грозит и уголовная ответственность.

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Метки: мчс по тверской области поджигатели травы штрафы для поджигателей травы
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Комментарии (1)

  • lyntik-99 
    СЧИТАЮ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ НАДО ПОВЫСИТЬ В 10 РАЗ, ВЧЕРА ДАЧНИЦА СОСЕДКА  В ТАКОЙ ВЕТРИЩЕ ЗАЖГЛА МУСО В ОГОРОДЕ   И ПОШЛА ЧАЙКУ ПОПИТЬ,  ВЕТРОМ РАЗДУЛО ЕЕ МУСОР, ЗАГОРЕЛАСЬ ТРАВА, НАЧАЛ ГОРЕТЬ ЗАБОР, ХОРОШО ЧТО ВЕТЕР БЫЛ ОТ ДЕРЕВНИ А НЕ НА ДЕРЕВНЮ, БЫСТРО ПРИМЧАЛАСЬ МЕСТНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА, КТО БЫЛ  ДЕРЕВЕНСКИЕ ТУШИЛИ, УСПЕЛИ ОСТАНОВИТЬ ОГОНЬ ПЕРЕД ДОМАМИ.ОНА ВИДИТЕ ЛИ НЕ ПОДУМАЛА ЧТО ТАК ВЕТРОМ РАЗДУЕТ. У НЕЕ ДАЧА СГОРИТ В ГОРОДЕ ЕСТЬ КВАРТИРА, А У НАС ЕДИНСТВЕННАЯ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ, КУДА НАМ ЕХАТЬ ?   ПОЭТОМУ Я ЗА ВЫСОКИЕ ШТРАФЫ.
    05.05.2017 22:40
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