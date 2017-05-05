В Тверской области оштрафованы 15 поджигателей травы

Несмотря на постоянные предупреждения об опасности сжигания травы и ответственности за это, отдельные граждане продолжают выжигать траву и создавать угрозу для себя и окружающих.

В весенний пожароопасный период 2017 года сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области составили 30 протоколов за совершение правонарушений, связанных с выявленными фактами выжигания сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, сжиганием мусора, а также разведением костров.

По результатам рассмотрения вынесено 15 постановлений о наложении наказания в виде штрафа.

МЧС напоминает: с 30 апреля 2017 года в Тверской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что суммы штрафов для частных, должностных и юридических лиц увеличиваются в несколько раз, а в случае, если ущерб от пожара привел к большому ущербу или гибели людей, нарушителю грозит и уголовная ответственность.