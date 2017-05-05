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К 9 мая жители Твери записали около 300 видеообращений с рассказами о своих фронтовиках

К 9 мая жители Твери записали около 300 видеообращений с рассказами о своих фронтовиках - ТИА
05 Мая 2017 20:40
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Видео

Общая продолжительность видеоролика, записанного тверитянами в рамках первой общегородской акции «Наши герои» сейчас составляет около 5 часов. С 5 по 10 мая видеофильм будет транслироваться на большом экране на улице Трехсвятской, как сообщает пресс-служба администрации города. 

В этом году в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Твери пройдёт около ста различных мероприятий, в числе которых уроки мужества, акции, вахты памяти и т.д. В числе прочих мероприятий, впервые в этом году стартовала общегородская акция «Наши герои», организатором которой стала администрация города. Её основная цель пересекается с идеей Всероссийского движения «Бессмертный полк» – сохранить память о поколении победителей и о подвигах, которые совершались во время Великой Отечественной войны.

В рамках шествия «Бессмертного полка» участники проходят колоннами, держа в руках портреты своих воевавших родственников. В этом году у акции впервые появился голос – теперь у тверитян есть возможность рассказать о своих героях войны.

Жители города отнеслись к инициативе с энтузиазмом. Ежедневно на электронный адрес kinodom880@gmail.com приходили видеоролики. При этом, как отмечает пресс-служба, подача была абсолютно разной – одни снимали настоящие сюжеты, добавляли графику и архивные видеосъёмки, другие составляли и озвучивали презентацию с фотографиями, кто-то снимал видео на мобильный телефон. Несколько человек специально к акции написали стихотворения о подвигах своих дедов, и продекламировали их на камеру. Все записи вне зависимости от их формата войдут в итоговый ролик. Кроме того, тверитяне оставляли заявки на съёмку профессиональной съёмочной группой, и таким образом также были записаны десятки видеообращений.

С наибольшей активностью участие в акции приняли различные образовательные учреждения.

На данный момент общая продолжительность ролика, смонтированного из коротких видеообращений длиной около 2 минут, составляет порядка 5 часов. Это своего рода история Победы в лицах, составленная из рассказов о подвигах конкретных людей.

Смонтированный из всех записей видеоролик с 5 по 9 мая будет транслироваться на большом экране на улице Трёхсвятской, а непосредственно в День Победы – на экранах у Обелиска Победы. Кроме того, ролик будет доступен на сайте администрации Твери (tver.ru) и на различных новостных порталах города.

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Метки: день победы 9 мая видеоролик к 9 мая администрация твери
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