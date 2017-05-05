ОНФ: мемориальный комплекс "Ксты" находится в ужасном состоянии

В преддверии Дня Победы активисты Общероссийского народного фронта в Тверской области проверили состояние мемориального комплекса «Ксты» в Пеновском районе. В ходе проверки было зафиксировано разрушение мемориала и прилегающей территории. Ранее представители Народного фонта уже высказывали свою обеспокоенность в связи с выявленной обстановкой. С просьбой принять меры по консервации и ремонту мемориального комплекса общественники в 2016 году обращались к губернатору Тверской области.

- Мемориальный комплекс «Ксты» единственный в России, установленный на месте полностью сожженной фашистами в 1942 году деревни. Он был открыт в 1985 году, а в 2010 году, к 65-летию победы в Великой Отечественной войне реконструирован. Сейчас мемориал входит в перечень объектов историко-культурного наследия Тверской области, однако его состояние оставляет желать лучшего, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Яковлев.

Осенью 2016 года в региональный штаб ОНФ поступило обращение, в котором местные жители рассказали о разрушении мемориала. Выехав на место представители ОНФ обнаружили, что мемориал находится в запущенном состоянии: бетонные плиты потрескались, облицовочный камень отвалился, а плиты с именами жителей сожжённой деревни лежат на земле, территория повсеместно зарастает травой.

В целях сохранения объекта информация о состоянии мемориального комплекса была направлена в администрацию Пеновского района, где сообщили что мемориал является государственной собственностью Тверской области и закреплен на праве оперативного управления за министерством строительства и ЖКХ Тверской области. После этого ОНФ обратился в указанное ведомство, а также направил обращения в Министерство культуры РФ, которое уполномочено осуществлять государственный контроль за сохранением объектов культурного наследия и Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Несмотря на многочисленные обращения и заявления о необходимости привести мемориальный комплекс в должное состояние, ситуация почти никак не изменилась. В ближайшее время ОНФ намерен повторно обратиться в прокуратуру по факту недопустимого состояния мемориала, как сообщает пресс-служба организации.