Тверской вагоностроительный завод получил заказ на производство более 620 вагонов

Тверской вагоностроительный завод и Федеральная пассажирская компания заключили контракты на поставку одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2017 - 2018 годах. Заказ позволит повысить уровень загрузки мощностей ТВЗ.

Контракты с Федеральной пассажирской компанией предусматривают поставку в общей сложности 515 одноэтажных вагонов (287 в 2017 году и 228 - 2018), а также 106 двухэтажных вагонов (41 - в 2017 году, 65 - в 2018). Общая стоимость заказа составит 29,5 млрд руб.

На площадке Тверского вагонзавода реализуется еще один крупный заказ по изготовлению кузовов для 300 низкопольных трамваев «Витязь-М» в рамках контракта с производственной компанией «Транспортные системы». В целом заказ предполагает в течение трех лет, начиная с 2017-го, выпуск по 100 трамваев в год.

Кроме того, дополнительные средства предприятия вагоностроения, в том числе Тверской вагонзавод, получат от обнуления ставки по НДС на дальние перевозки. Закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.