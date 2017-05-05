Игорь Руденя: "Мы создадим все условия для работы по увековечению памяти погибших"

Поисковики военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» этой весной подняли останки более 250 солдат, нашли 25 медальонов, 8 из них прочитали в полевых условиях и уже даже разыскали родственников двух солдат. 7 мая останки всех солдат будут захоронены с воинскими почестями. 5 мая в лагерь поисковиков в Ржевский район (рядом с деревней Кокошкино) приехали ветераны войны, губернатор Тверской области Игорь Руденя, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

В первую очередь почетные гости лагеря возложили цветы у мемориала неизвестному солдату. Этот мемориал был установлен на месте захоронения 33 солдат, найденных поисковиками в 2013-2014 годах у деревни Кокошкино.

Военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» подо Ржевом впервые прошла в 2016 году. Тогда совместными усилиями поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. В этом году экспедиция открылась 26 апреля, 7 мая – торжественное захоронение останков воинов и закрытие вахты.

А пока до праздника Победы есть еще время, поисковики со всей России, а также из Казахстана продолжают свою работу: обследуют поле миноискателями, щупами, а затем работают саперными лопатами. Когда находка обнаружена, начинается уже тонкая работа, важно ничего не повредить, ничего не пропустить.

Как рассказал заместитель командира ВЧ 11 115 Кирилл Остапенко, помогают поисковикам 25 солдат-срочников и 8 контрактников. Солдаты-срочники, которые приехали в поисковый лагерь, на гражданке были поисковиками, через поисковые движения они были направлены служить в ВЧ 11 115 - на службе продолжают заниматься любимым делом. Военная часть предоставила поисковикам палатки, полевую кухню, машины.

В одном из военных КАМАЗов идет работа с найденными медальонами. Из 25 медальонов 8 прочитали сразу, остальные открывать не рискнули, их передадут в лаборатории, где специалисты при помощи специального оборудования узнают, кому они принадлежали.



Поисковик показал один из медальонов и записку из него – этот медальон принадлежит рядовому Филиппу Рыбину 1904 года рождения из Новосибирской области. Удивительно, как хорошо сохранилась находка.

Антрополог Дарья Веселкова, аспирантка МГУ, рассказала Игорю Рудене и Александру Беглову о том, какая работа проводится с обнаруженными останками.

- Останки каждого воина упаковываются отдельно, все данные документируются. Антрополог определяет пол, примерный возраст человека.

Члены движения выступили с инициативой организации генетической экспертизы останков при проведении поисковых работ. Это позволит установить больше имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Игорь Руденя и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов поддержали данное предложение.

- В течение нескольких месяцев планируем реализовать этот проект с участием генетической лаборатории, которая действует в Тверской области. Это новое слово в поисковой деятельности, - добавил губернатор Игорь Руденя.

- Это хорошая идея. Тверской регион вырвался вперед по организации поисковой работы, - сказал Александр Беглов.

Поисковики пожаловались губернатору на «черных копателей»:

- Они перекапывают поля из меркантильных целей: находят оружие, медальоны, а сами останки оказываются попросту разбросанными по полю. После них работать невозможно. 9 мая наш лагерь уедет, страшно представить, что будет здесь. Мало того, окрестности усыпаны боеприпасами, неподготовленным людям без специального оснащения здесь копать опасно для жизни.

Игорь Михайлович пообещал обсудить этот вопрос:

- Экспедиция «Калининский фронт» получила постоянную прописку в Тверской области на ближайшие годы, а потому считаю, что на это время нужно сделать этот объект режимным и охраняемым, чтобы черные копатели не навредили вашей работе и себе.

Поисковик Ирина Григорьева приехала в лагерь подо Ржевом из города Намский улус ( 84 км от Якутска) со своими учениками.

- Когда я сама училась в школе, на меня большое впечатления произвели стихи Твардовского. Позже я стала членом поискового отряда «Полярная звезда», который уже много лет дружит с поисковиками. В этом году мне поручили почетную миссию – сопровождать наших школьников в этой экспедиции. Из Намского улуса приехало трое 10-классников, 6 школьников приехали из самого Якутска. Один из моих ребят нашел миномет - оружие очень хорошо сохранилось. Очень много гильз, патронов, колючей проволоки. А я нашла немецкий одеколон.

После посещения лагеря поисковиков почетные гости возложили цветы к памятной стеле на холме в деревне Кокошкино, на берегу реки Сишка.

Президент России Владимир Путин поддержал идею Игоря Рудени о том, чтобы организовать работу лагеря в регионе на постоянной основе. Губернатор пообещал, что здесь будут созданы все условия для работы по увековечению памяти погибших. В частности, к началу экспедиции в Ржеве на средства областного бюджета построено не имеющее аналогов в России хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ. На эти цели из региональной казны направлено 2,8 млн рублей.

Новшеством 2017 года стало объединение экспедиции «Ржев. Калининский фронт» объединена с Всероссийской патриотической программой «Дороги Победы»: ежедневно в полевой лагерь приезжают школьники из Тверской и Московской областей. Для них организуют экскурсии и обучающие семинары по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

В бюджете Тверской области на поддержку поискового движения предусмотрено более 3,6 млн рублей. С этого года субсидии могут получать и поисковики из других регионов, работающие на территории области.