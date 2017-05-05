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«Тверь Водоканал» поздравляет ветеранов предприятия с Днем Победы

05 Мая 2017 16:21
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Фоторепортаж

В канун Дня Победы Совет молодых специалистов ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») чествует ветеранов предприятия, судеб которых коснулась Великая Отечественная война.

Зоя Ивановна Дудкина пришла работать в  водоканал в 1943 году, 16-летней девчонкой. Ее распределили на очистные сооружения в Перемерках. Это был тяжелый физический труд - большая часть работ тогда выполнялась вручную.  Еще труднее пришлось, когда группу девушек эшелоном отправили на военный завод в Нижний Тагил. Вернувшись, Зоя Ивановна снова пришла  в водоканал. До сих пор вспоминает, как на  Почтовой площади, где был установлен огромный рупор, весь город слушал объявление об окончании войны, а потом все друг с другом обнимались и целовались. В водоканале Зоя Ивановна проработала контролером водопроводного хозяйства до самой пенсии.

Мария Васильевна Чекусова до войны училась на стенографистку. Незадолго до взятия Калинина немцами ее  отправили  копать оборонительный ров на Волокаламском шоссе. Вспоминает, что у нее на руках живого места не было,  о стенографии пришлось забыть. После того, как город освободили, пришла работать на водоканал. Проработав пару месяцев начальником охраны, затем перешла в отдел кадров предприятия. Много  работы было и по комсомольской линии: в госпитале, который располагался в нынешней 6-й гимназии,  приходилось мыть полы, ухаживать за ранеными. В 1946 г. Мария Чекусова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Мария Емельяновна Евстигнеева, с которой волонтеры тверского водоканала познакомились в прошлом году,  в войну жила в Омске. Там с 1941 по 1945 она работала в госпитале, а параллельно училась на курсах подготовки снайперов. В Калинин  Мария Емельяновна приехала уже после войны, и с 1950 по 1960 г.г. проработала в расчетном центре водоканала старшим бухгалтером.

Волонтеры «Тверь Водоканала» навестили ветеранов, записали их воспоминания о военных годах, вручили цветы и материальную помощь от предприятия.

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Метки: водоканал тверской водоканал водоканал тверь ветераны
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