10 мая в Твери отключат отопление

В соответствии с постановлением администрации Твери 10 мая отключат отопления в жилом фонде города.

По нормам федерального законодательства отопительный период должен быть завершён при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне выше +8 градусов. По прогнозу Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 10 мая в Твери установятся соответствующие погодные условия.

В постановлении администрации города говорится, что всем теплоснабжающим организациям Твери предложено приступить к отключению отопления с 10 мая. Вместе с тем, на случай резкого изменения погодных условий до 12 мая теплотехническое оборудование и тепловые сети будут поддерживаться в рабочем состоянии для возможного включения отопления при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов.

Время отключения отопления в детских садах, школах и медицинских учреждений будут определять Министерство здравоохранения Тверской области и управлению образования администрации город, сообщает Управление информации администрации города Твери