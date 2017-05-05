В Торжокском районе утонул мужчина

Как сообщает УМЧС по Тверской области, 5 мая в 14:25 поступило сообщение о том, что в акватории озера Нижнее около поселка Ладьино в Торжокском обнаружено тело мужчины.
Тело утонувшего передано сотрудникам полиции, ведутся следственные мероприятия.
Как сообщает УМЧС по Тверской области, 5 мая в 14:25 поступило сообщение о том, что в акватории озера Нижнее около поселка Ладьино в Торжокском обнаружено тело мужчины.
Тело утонувшего передано сотрудникам полиции, ведутся следственные мероприятия.
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