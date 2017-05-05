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В тверском Парке Победы открылся обновлённый теннисный корт

05 Мая 2017 16:13
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В Твери в рамках заключённого концессионного соглашения продолжаются работы по благоустройству Парка Победы.

Напомним, что Парк Победы был передан в концессию частному инвестору. По итогам проведённого конкурса им стало ООО «Традиция». Концессионное соглашение заключено сроком на 15 лет, при этом все работы по реконструкции движимого и недвижимого имущества на территории парка Победы должны быть завершены не позднее 1 октября 2020 года.

В преддверии Дня Победы особое внимание при проведении работ было уделено мемориальному комплексу Парка. В частности, осуществлены косметический ремонт и покраска Пантеона Памяти и расположенной возле него мемориальной доски. За прошедшую зиму мемориал заметно пострадал от воздействия природных условий – в настоящее время повреждённые элементы заменены. Кроме того, был очищен и покрашен расположенный в Парке Победы бассейн.

Отдельная задача – ремонт спортивного ядра Парка, в которое входят футбольное поле, теннисный корт и площадка для занятия экстремальными видами спорта. Этими работами по договору с концессионером и согласованию с администрацией города занимается инвестор – ООО «Спецкровстрой69». В настоящее время полностью отремонтирована и введена в строй теннисная площадка. Здесь было залито новое бетонное основание и нанесено профессиональное покрытие «хард». Использование современных технологий позволило минимизировать образование луж на площадке. В итоге нынешнее состояние корта позволяет проводить на нём соревнования вплоть до федерального уровня.

Первый турнир на обновлённом спортивном объекте начался 5 мая – это первенство города Твери по теннису среди школьников. Соревнования проводятся в одиночном и парном разряде среди юношей и девушек в четырёх возрастных группах. Финальные игры и подведение итогов первенства запланированы на 9 мая, сообщает Управление информации администрации Твери.

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Метки: парк победы пантеон памяти день победы теннисный корт
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