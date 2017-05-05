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9 мая в Твери создадут интернациональную роту Бессмертного полка

05 Мая 2017 16:02
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9 мая общественные организации города проводят акцию ««В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА».
В 15:00 от площади, где стоит стела - «Тверь-город воинской слава» пойдет городской Бессмертный Полк.

А в 14:00 рядом с магазином «Кириллица» собирается на митинг-акцию интернациональная рота, которая впоследствии вольется в общий поток Бессмертного Полка. Акция призвана напомнить, что Великая Победа стала возможной только благодаря сплоченности всего многонационального советского народа.

Звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны  были удостоены:
8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 43 азербайджанца, 32 осетина, 23 молдаванина, 18 туркмен, 15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 12 киргизов, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 чеченцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих других национальностей.

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Метки: интеранциональная рота бессмертный полк
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