Патриотизм и отвага: как ржевская учительница отсудила у дочери ветерана 143 тысячи рублей за школьное сочинение

Накануне 9 мая в патриотическом Ржеве разгорелся вовсе не патриотический скандал: начался он несколько лет назад, когда пятиклассник 12-й школы Рома Белоногов написал школьное сочинение о прославленном прадедушке-летчике. Работа победила на Всероссийском творческом конкурсе, только вот автором значился совсем другой ученик. Попытавшись добиться справедливости и извинений от учительницы, бабушка Ромы лишилась трети своей пенсии на ближайшие 2,5 года. О правосудии, отваге и глубоком патриотизме – в репортаже ТИА.

Трогательное сочинение раздора

В 2011 году Рома – ученик 12-й школы Ржева – пришёл домой и сказал, что нужно написать сочинение про Великую Отечественную войну. Тему выбирать не пришлось: в семье Белоноговых есть настоящий Герой, память о котором бережно хранится – военный лётчик Валентин Веновский. В войну он совершил 341 ночной вылет на бомбардировщике, участвовал в Курской битве, расписался на берлинской стене, был награжден двумя орденами Красной Звезды и многочисленными медалями.

Как рассказывает Татьяна Валентиновна, за всю войну отец был сбит лишь один раз под Москвой. Лётчику дали три дня отпуска и он отправился в Москву навестить отца. Выжил ли сын после уничтожения самолёта, отец не знал – вести на войне всегда запаздывали.

- На работе отца не было, и папа решил передохнуть после долгой дороги. Лёг на сложенные в кабинете пианино и уснул. Когда отец зашёл в кабинет и увидел спящего живого сына, он только смог выкрикнуть «Валька!» и потерял голос. Три месяца он не мог после этой встречи разговаривать.

Эта трогательная история легла в основу роминого сочинения. Как призналась бабушка, сочинение о горячо любимом отце писала практически сама – она всегда любила писать, сама отбирала и сканировала архивные фотографии. Рома только переписал и отнес в школу своей учительнице по русскому языку Марине Шубелевой.

- Отец был очень весёлым человеком, любил танцевать, всё время лез в пекло – и так всю свою жизнь, никогда ничего не боялся, - вспоминает Татьяна Валентиновна.

История героя просто не могла оставить равнодушными жюри регионального конкурса сочинений. Рома стал лауреатом.

Шок, авоська апельсинов и неавторские права

На следующий год Рома перешёл в другую школу. А в 2015 году, в год празднования 70-летия Великой Победы, уже третьеклассница внучка Таисия предложила бабушке написать новое сочинение о герое-прадеде. Татьяна Валентиновна начала искать информацию о 322-м истребительном полку, где служил Валентин Веновский. И случайно наткнулась на своё сочинение об отце, опубликованное на сайте Всероссийского творческого конкурса, под совершенно чужим именем:

- Я была шокирована. Слово в слово. Там была информация о дедушкином брате-машинисте Веновском Петре Федотовиче, который в 43-м году вёз Сталина в деревню Хорошево. За благополучную поездку Пётр получил авоську апельсинов. И это в 43-м, представляете? Пётр только спустя несколько лет рассказал жене о том, чьи апельсины она ела. Ну никто об этом, кроме нашей семьи, не мог знать. Я не могла вытерпеть это всё.

Словно издевательство, на каждом листе подпись: (с) Все права принадлежат автору

Татьяна Валентина попросила свою невестку сходить в школу и разобраться с неприятной ситуацией. У самой, как признается, сил идти не было – у близкой подруги в семье случилось горе.

Директор Елизавета Чаленко вызвала учительницу и ученика, чьим именем было подписано сочинение. «Автор» признался, что сочинение не писал, а про лётчика ничего не знает. Учительница пообещала разобраться и прислать ответ в двухнедельный срок.

Но ничего не произошло. Через две недели директор отдала письмо с извинениями «за техническую ошибку». И на этом всё. Однако в семье Татьяны Белоноговой такую неожиданную путаницу посчитали преднамеренной:

- Сама Шубелева даже не извинилась. Она же знает наш адрес. Даже и разговоров бы не было. Я бы простила её – всё бывает в жизни.

Вместо человеческих извинений Марина Евгеньевна позвонила Татьяне Валентиновне и начала разговор с фразы: «Знаете что?!». Собеседница не стала общаться в таком тоне и бросила трубку:

- Она теперь везде говорит, что я не стала с ней разговаривать. Ну вы бы стали в таких тонах общаться? Она фактически присвоила моё сочинение, и так себя ведёт?

Татьяна Валентиновна передала историю в ржевские СМИ. «Красная звезда» отправила материалы в Генеральную прокуратуру, откуда их традиционно спустили в местную. Тем временем Марина Евгеньевна уволилась с работы и уехала на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.

Так нельзя, а в целях патриотического воспитания можно

Оппоненты отправились в суд. Татьяна Валентинована – с иском о возмещении морального вреда в 300 000 рублей, Марина Евгеньевна – с иском об оскорблении чести и достоинства в статье одной из газет Ржева.

Моральный вред, причиненный авторам сочинения, Ржевский суд оценил в три тысячи рублей. Иск Шубелевой, как рассказывает Татьяна Валентиновна, удовлетворен не был.

Начались бесконечные суды. На решение Ржевского суда Татьяна Валентиновна подала апелляцию. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда решение Ржевского суда была отменено.

Суд признал, что сочинение, написанное Ромой Белоноговым в 2011 году, и сочинение, направленное поздно вечером со своей личной почты Мариной Шубелевой на конкурс «Год российской истории» под другим именем – абсолютно идентичны. Суд апелляционной инстанции учел, что «размещение фотографий Валентина Веновского в рамках конкурса предполагало возможность использования изображений лётчика, как участника Великой Отечественной войны, без согласия близких родственников, поскольку является обнародованием фотографий с общественно значимой целью (патриотическое воспитание) и в публичном интересе к истории государства и событиям Великой Отечественной войны, а также в контексте необходимости патриотического воспитания граждан страны.

Однако Татьяна Валентиновна считает, что фотографии отца без её согласия не могли быть использованы:

- Ну как такое может быть? Это было школьное сочинение. Рома в этой школе уже не учился, когда сочинение оно было подано на конкурс. Мы не давали никакого согласия на использование этого сочинения и фотографий.

Сама Шубелева в суде объясняла, что «не осуществляла действий, направленных на публикацию фотографий» и подала ходатайство о привлечении организатора конкурса – ООО «Дирекция Фестиваля науки» к участию в деле в качестве соответчика.

Татьяна Валентиновна подала кассационную жалобу в Тверской областной суд. В жалобе она указала на нарушение судебной коллегией при вынесении определения норм материального права. Однако суд вновь отказал.

Тогда в ход пошла противоборствующая сторона. Марина Шубелева подала исковое заявление на взыскание судебных расходов в размере 143 тысяч рублей. Суд заявление удовлетворил. Теперь Татьяна Валентиновна отдаёт учительнице по 5 тысяч рублей с пенсии ежемесячно.

Она говорит, что не сдастся и пойдёт до конца. Татьяна Валентинована обратилась в Европейский суд по правам человека, и ждёт оттуда ответа.

«Публично покайтесь, дамочка, верните бабушке деньги!»

Сейчас Марина Евгеньевна преподает русский язык и литературу в одной из петербургских гимназий. После публикаций истории противостояния Татьяны Валентиновны и Марины Евгеньевны, на странице учителя в соцсети появились десятки нелицеприятных высказываний:

Наша съёмочная группа встретилась с директором 12-й школы Елизаветой Чаленко. Она рассказала, как видит эту неприятную ситуацию:

- Я уверена, что этот конфликт вполне можно было решить элементарными извинениями. Сейчас же сложилась абсолютно безнравственная ситуация. Я сама – внучка участника Великой Отечественной войны. Мой дед погиб 5 мая под Берлином. Для меня 9 мая – это большой праздник, и государственный, и личный. Говорить о каких-то финансовых вопросах, на мой взгляд, просто безнравственно.