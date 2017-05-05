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В поселке Мокшино Конаковского района незаконно трудились более 50 иностранцев

05 Мая 2017 15:55
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Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проверили места пребывания  иностранных граждан в Конаковском районе Тверской области, чтобы выявить нарушения  миграционного законодательства, режима проживания и трудовой деятельности.

По итогам в ОМВД России по Конаковскому району доставили 51 иностранца за совершение административных правонарушений в сфере миграции. Так, 30 иностранных граждан прибыли в Россию в безвизовом режиме и работали без патентов.

В отношении иностранных работников составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесены постановления о штрафах в размере 2 000 руб.

Участковые уполномоченные полиции составили 12  протоколов об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Четверо иностранных граждан не были поставлены на миграционный учет по месту их фактического проживания (в помещениях административного здания, расположенного городе Конаково, принадлежащего одному из юридических обществ Москвы).

 

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Метки: постановка на учет мигрантов конаковский район миграционное законодательство иностранные граждане
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