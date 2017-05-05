Банк УРАЛСИБ запустил федеральную программу автокредитования «FAW в кредит»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», одним из первых российских банков, запустил федеральную программу автокредитования «FAW в кредит» совместно с автопроизводителем ГК FAW. Программа предусматривает приобретение новых легковых автомобилей марки FAW в любом дилерском центре автопроизводителя. Ознакомиться с перечнем официальных дилеров можно на сайте Банка.

Запуск программы приурочен к старту производства на мощностях калининградского завода «Автотор» нового городского кроссовера FAW Besturn X80, современного и безопасного автомобиля, совместившего в себе самые передовые технологии автоиндустрии.

Кредит можно оформить всего по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), военный билет, удостоверение офицера.

Более подробно с условиями новой программы автокредитования можно ознакомиться на сайте Банка или по телефону горячей линии +7(495)723-77-00.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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