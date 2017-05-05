В Тверской области рядом с храмом Святителя Николая Японского посадили аллею из сакур

На днях в поселке Мирный Оленинского района Тверской области, рядом с деревней Береза, где родился основатель Японской Православной Церкви Святитель Николай, состоялась церемония закладки аллеи сакур. Посадка 10 деревьев сорта Саржента дальневосточная прошла в рамках проекта «Путь Святителя Николая Японского: от Березы до сакуры».

В будущем возле деревянного храма планируют построить музей Николая Японского, что создаст гармоничный архитектурный ансамбль. Сюда могли бы приезжать японские паломники, чтобы увидеть место, где родился и вырос Святитель Николай. Помимо музея, рядом с храмом будет установлен памятник Святителю и небольшая беседка на берегу пруда для игры в Го.

Святитель Николай Японский, основатель Японской Православной Церкви, прожил в Японии более полувека. Благодаря его усилиям в 1891 году в центре Токио было завершено строительство белокаменного Воскресенского Собора, а число православных христиан в Японии после его смерти насчитывало 34110 человек. Святитель Николай Японский похоронен на кладбище Янака в Токио.

Сообщает www.verav.ru