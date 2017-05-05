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В Бобачёвской роще Твери прошёл праздник, посвящённый Дню Победы

05 Мая 2017 14:01
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Фоторепортаж

4 мая в Бобачевской роще состоялся районный праздник, посвящённый 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняло участие около 400 человек – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла, представители общественных объединений, школьники.

Праздничный концерт начался со слов искренней благодарности в адрес ветеранов и всех представителей Поколения Победителей. С поздравлениями выступили курсанты Тверского суворовского училища, а воспитанники детского сада № 90 подарили ветеранам подарки, сделанные своими руками. Тёплые слова прозвучали также от главы администрации Московского района Людмилы Хоменко, депутатов Законодательного Собрания Тверской области и Тверской городской Думы, представителей областного Совета ветеранов и Совета ветеранов Московского района.

В рамках концертной программы выступили хор ветеранов войны и труда и вокальный ансамбль академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Под баян звучали русские народные песни и песни военных лет. Во время праздника для всех желающих работала полевая кухня, а представители Совета ветеранов вручали гостям Георгиевские ленточки.

Сообщает Управление информации администрации города Твери.

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Метки: бобачевская роща 9 мая день победы
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Комментарии (1)

  • ДеД 
    Кто праздничку рад, тот загодя пьян! (Русская народная поговорка)
    05.05.2017 14:17
    0 | 4
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