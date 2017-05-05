7 и 8 мая пройдёт военно-исторический фестиваль «Тверская застава 2017»

Организаторами фестиваля выступают управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери и Тверская областная общественная организация военно-патриотический фольклорно-этнографический историко-реконструкторский клуб «Дружина».

«Тверская застава» – один крупнейших военно-исторических фестивалей России, который уже не первый год собирает сотни участников из многих регионов страны. Мероприятие проходит 2 дня, на протяжении которых участники живут в полевом историческом палаточном лагере, воссоздавая быт традиционного средневекового военного лагеря. На фестиваль приглашаются все желающие. В программе запланированы средневековые бои, исторические инсталляции, атмосферные познавательные квесты.

Место проведения фестиваля «Тверская застава 2017» – Московский район Твери, посёлок Власьево, возле липовой рощи. Вся актуальная информация о фестивале в группе социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zastavatver, сообщает Управление информации администрации города Твери.