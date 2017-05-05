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В Осташкове осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику полиции

05 Мая 2017 13:26
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Осташковский городской суд вынес приговор мужчине, который обвинялся по двум статьям: краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на дачу взятки.
Судом установлено, что 18 октября 2015 года осужденный, являясь машинистом тепловоза Ржевского локомотивного депо, совершил хищение 200 литров дизельного топлива из топливной системы, принадлежащих ОАО «РЖД».

Преступление раскрыли сотрудники транспортной полиции на станции Тверь. На тот момент подозреваемый, желая избежать уголовной ответственности, попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику транспортной полиции Осташкова. Взяткодателя задержали во время передачи денег.  

С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Тверского межрайонного транспортного прокурора и обстоятельств уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. рублей, сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.

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Метки: взятка осташков приговор транспортная прокуратура
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Комментарии (4)

  • bublik 
    в ржд очень не плохие зарплаты. видимо воровство у нас в крови.на работе ты не гость, унеси хотя-бы гвоздь.
    05.05.2017 13:51
    1 | 0

  • 1% 
    я думаю, кражу ему в довесок написали. Как это частенько бывает - задержанному намекают, что пойдет по более легкой части статьи, если он какой-нибудь глухарик на себя возьмет.  Просто если бы чел реально слил 200 л дизеля, то ему бы по 3 года минимум обломилось. Так что пост для детей и поедателей гамбургеров, мало-мальски мыслящий человек в это не поверит.
    05.05.2017 14:01
    0 | 1

    • Proletary 
      158 часть первая. Откуда 3 года?
      05.05.2017 14:21
      0 | 1

  • TvereZ 
    Интересно, поллюцаям спустили план по взяткам или по их освещению в прессе? )))
    05.05.2017 15:05
    0 | 2
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