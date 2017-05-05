В Осташкове осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику полиции

Осташковский городской суд вынес приговор мужчине, который обвинялся по двум статьям: краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на дачу взятки.

Судом установлено, что 18 октября 2015 года осужденный, являясь машинистом тепловоза Ржевского локомотивного депо, совершил хищение 200 литров дизельного топлива из топливной системы, принадлежащих ОАО «РЖД».

Преступление раскрыли сотрудники транспортной полиции на станции Тверь. На тот момент подозреваемый, желая избежать уголовной ответственности, попытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику транспортной полиции Осташкова. Взяткодателя задержали во время передачи денег.

С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Тверского межрайонного транспортного прокурора и обстоятельств уголовного дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. рублей, сообщает Тверская межрайонная транспортная прокуратура.