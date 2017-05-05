С начала сезона клещи покусали 350 человек в Тверской области

С начала сезона присасывания клещей на 4 мая в Тверской области зарегистрировано 350 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, из них 134 ребенка.

Как сообщает Роспотребнадзор Тверской области, количество обратившихся за медицинской помощью в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилось на 22,7%.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и лабораториях других учреждений с начала сезона присасывания клещей исследовано на КВЭ и другие инфекции, передающиеся клещами, 42 клеща, снятых с людей, обнаружены 6 положительных находок (иксодовый клещевой боррелиоз).

В целях профилактики клещевых инфекций в области планируется проведение акарицидных (противоклещевых) обработок: всего - 400 га.