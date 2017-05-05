ВГИК в гостях у Герценки

13 мая, в 16.00 киноклуб «Диалог» завершает свой 34-й сезон и приглашает любителей кино на творческую встречу с представителями ВГИКА им. С. Герасимова и главным редактором к\с им. Горького, старшим научным сотрудником НИИ КИНОИСКУССТВА Андреем Апостоловым.

В программе: просмотр и обсуждение работ 2016 года. Встречу ведет председатель Тверского отделения Союза кинематографистов РФ, киновед, тележурналист Ирина Успенская.

Вход свободный! Встреча состоится в библиотеке имени Герцена.