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В Вышнем Волочке вводятся ограничения движения транспорта из-за капитального ремонта моста через Цну

05 Мая 2017 12:16
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На трассе  М-10 «Россия» с сегодняшнего дня введены временные ограничения движения  на участке км 299+800-км 299+850.

Ограничения вводятся  с 5 мая по 30 ноября  2017 года и связаны с капитальным ремонтом моста через реку  Цна  на км 299+834 в Вышнем Волочке. « Мост сдан в эксплуатацию в начале 50-х годов прошлого века и ни разу капитально не ремонтировался»,- сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

На время ремонтных работ, которые проводит компания «ЕвроТрансСтрой», автомобильное движение  будет организовано по специально построенной временной объездной дороге. Сроки переключения движения установлены в соответствии с утвержденным ранее графиком строительства. Отремонтированный объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.

Мост через Цну не единственная переправа, которую планируется капитально отремонтировать в этом году в Вышнем Волочке. Вместе с ним будут полностью обновлены мосты через Цнинский и Тверецкий каналы, также построенные более 60 лет назад.

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Метки: капитальный ремонт моста мост в Вышнем Волочке
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Комментарии (1)

  • Tamplier 
    Всех гонят на м11?
    05.05.2017 12:19
    0 | 1
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