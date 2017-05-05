В Вышнем Волочке вводятся ограничения движения транспорта из-за капитального ремонта моста через Цну

На трассе М-10 «Россия» с сегодняшнего дня введены временные ограничения движения на участке км 299+800-км 299+850.

Ограничения вводятся с 5 мая по 30 ноября 2017 года и связаны с капитальным ремонтом моста через реку Цна на км 299+834 в Вышнем Волочке. « Мост сдан в эксплуатацию в начале 50-х годов прошлого века и ни разу капитально не ремонтировался»,- сообщили в ФКУ Упрдор «Россия».

На время ремонтных работ, которые проводит компания «ЕвроТрансСтрой», автомобильное движение будет организовано по специально построенной временной объездной дороге. Сроки переключения движения установлены в соответствии с утвержденным ранее графиком строительства. Отремонтированный объект планируется сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.

Мост через Цну не единственная переправа, которую планируется капитально отремонтировать в этом году в Вышнем Волочке. Вместе с ним будут полностью обновлены мосты через Цнинский и Тверецкий каналы, также построенные более 60 лет назад.