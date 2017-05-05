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В тверском филиале МРСК Центра проходит масштабный весенний субботник

05 Мая 2017 11:56
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Фоторепортаж

В рамках Года экологии и в связи с подготовкой к майским праздникам с 17 апреля по 26 мая в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» идут еженедельные субботник по благоустройству, озеленению и наведению чистоты на территориях, подведомственных филиалу.

Уборка газонов и тротуаров, покраска ограждений и бордюров ведется во всех 36 районах электрических сетей (РЭС) филиала. Энергетики приводят в порядок производственные базы, прилегающие территории, благоустраивают аллеи вдоль дорог. До конца мая будет обновлена земля на газонах, разбиты цветники и клумбы, высажены новые молодые саженцы. Санитарными работами занимается весь коллектив тверского филиала МРСК Центра.

Мероприятия субботника включают в себя реализацию программы «Зелёный РЭС», разработанную МРСК Центра и приуроченную к году Экологии в России. В рамках программы наряду с традиционными посадками деревьев, энергетики планируют благоустроить и озеленить территории районов электрических сетей, подшефных мемориалов, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне, а также создать в черте города Твери «Аллею энергетиков».

 

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Метки: субботник мрск центра тверьэнерго тверьэнерго мрск центра
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Комментарии (1)

  • Tamplier 
    Все кого поймали?
    05.05.2017 12:17
    0 | 0
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