В Тверской области дорожники благоустроили воинские захоронения, расположенные вблизи региональных автодорог

В преддверии Дня Победы коллективы Дорожного фонда и подрядных организаций, отвечающих за содержание региональных автодорог Тверской области, провели благоустройство территорий у памятников Великой Отечественной войны. Мероприятия прошли в Калининском, Ржевском, Осташковском, Лихославльском, Спировском, Нелидовском, Бельском, Удомельском, Максатихинском, Краснохолмском, Бологовском, Оленинском, Торжокском районах.

Сотрудники Дирекции территориального дорожного фонда приняли участие в благоустройстве воинского захоронения в деревне Волынцево Медновского сельского поселения Калининского района.

В первый год Великой Отечественной войны Калининский район был местом ожесточенных сражений. В Медновском сельском поселении тяжелые бои развернулись в октябре-ноябре 1941 года. С врагом мужественно сражались бойцы 133-ей, 174-ой, 119-ой, 243-ей стрелковых дивизий. Полностью Калининский район был освобожден от оккупации 30 декабря 1941 года.

В братской могиле в Волынцево покоятся около 400 воинов. В послевоенные годы, когда укрупнялись захоронения, сюда были перенесены останки солдат из братских могил, расположенных в близлежащих деревнях (Кумордино, Стренево, Тутань, Иванцево, Рождество).

Подъездной путь к захоронению отсыпали асфальтовой крошкой, убрали мусор, покрасили ограждение. По окончании работ участники субботника заменили флаги, возложили цветы и венки.

Подрядная организация ООО «Ржевское ДРСУ» провела планировку подъездной дороги и площадки, а также укрепила откосы мемориала на реке Сишке вблизи деревни Кокошкино Ржевского района. Этот населенные пункт был оккупирован немцами в течение 16-ти месяцев. Войска Красной Армии дважды освобождали Кокошкино, но снова были вынуждены отступать под натиском врага. В братской могиле похоронено около 4,5 тысяч советских солдат и офицеров. В настоящее время в районе Кокошкино проходит Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Осташковский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в январе 1942 года. Памятниками тех страшных лет являются сохранившиеся до наших дней ДОТы. Коллектив «Осташковского ДРСУ» провел субботник у одного из таких ДОТов – в деревне Любимка на 13-ом километре автодороги «Осташков – Волговерховье».

Дорожная организация АО «Лихославльавтодор» благоустроила захоронение в селе Толмачи Лихославльского района в прошлом году. Дорожники предоставили технику для перевозки ограждения, проложили 5-метровую асфальтобетонную дорожку, установили бордюрный камень, а площадку вокруг памятника выложили плиткой и отсыпали щебнем. В этом году работы по отсыпке щебня продолжились. 9 Мая сотрудники Лихославльавтодора по сложившейся традиции возложат цветы на братскую могилу в поселке Льнозавод (район города Лихославль).

ОАО «Спировское ДРСУ» привело в порядок территорию у одиночной могилы летчика Тимофея Горбунова, который погиб в начале войны в деревне Бирючево. Кроме того, подрядчик выполнил ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг захоронения.

Нелидовская подрядная организация (ООО «Дорсервис») несколько лет назад «взяла шефство» над воинским захоронением в деревне Большое Кутьево. С тех пор подрядчик постоянно следит за состоянием памятника героям войны.

Коллектив бельского участка ООО «Дорсервис» провел благоустройство братской могилы в деревне Самаки Кавельщинского сельского поселения.

Работники ООО «Магистраль» участвовали в уборке места воинского захоронения в поселке Брусово Удомельского района.

Сотрудники ООО «Максатихаавтодор» провели работы по планировке обочин, очистке асфальтобетонного покрытия щеткой, ямочному ремонту и уборке мусора у захоронения, расположенного на 94-ом километре автодороги «Вышний Волочек – Бежецк – Сонково».

Краснохолмское дорожное предприятие покрасило ограду братской могилы в деревне Лихачево вблизи автодороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

ГУП «Торжокское ДРСУ» провело уборку от мусора и грязи территории братской могилы в деревне Корзово Страшевического сельского поселения. Дорожники покрасили ограду и памятник неизвестному солдату, а также восстановили калитку.

В субботниках также приняли участие ГУП «Болговское ДРСУ» и АО «Оленинское ДРСУ», благоустроив воинские захоронения на автодорогах «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» – Березайка – Лыкошино» и «Сухуша – Никитино».

В конце апреля в Бельском, Селижаровском, Конаковском и Зубцовском районах на некоторых региональных автодорогах были установлены дорожные знаки, информирующие о местах крупных сражений, массовой гибели воинов и подвигах героев Великой Отечественной войны на тверской земле.