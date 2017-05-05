В Твери изъята крупная партия нескольких видов наркотиков

Полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств растительного и синтетического происхождения в крупном размере.

Установлено, что противоправной деятельностью занимались жители Московской области 23 и 25 лет, выполнявшие роль «закладчиков». Они забирали партию наркотических средств, которые хранили в арендуемой квартире расположенной в городе Твери, где в дальнейшем расфасовывали на более мелкие партии и помещали в специально оборудованные тайники в Твери и Тверской области. Оттуда товар забирали потенциальные клиенты.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при закладке наркотиков в тайники. В ходе личного досмотра злоумышленников оперативники обнаружили и изъяли более 60 свертков и полимерных упаковок с наркотическими веществами синтетического и растительного происхождения.

Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тверской области показали, что в изъятых свертках находилось: амфетамин, N-метилэфедрон и курительные смеси, общей массой порядка 70 граммов.

Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД по Тверской области.