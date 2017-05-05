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В Тверь прибудут представители из десятков стран мира для обсуждения вопросов информационной безопасности

05 Мая 2017 10:34
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23-25 мая в Твери пройдет VIII встреча высоких представителей стран мира, курирующих вопросы безопасности. Планируется обсудить проблемы международной информационной безопасности и основные направления сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Российскую делегацию возглавит Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Участниками мероприятия станут секретари советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

В эти же дни состоятся заседания «круглых столов» по наиболее актуальным проблемам международной безопасности, двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций.

Тема борьбы с международной преступностью актуальна для Тверской области, по территории которой проходят крупнейшие транспортные коридоры. В конце апреля Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге поддержал предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики, в том числе, по установлению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

VII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошла в городе Грозном в мае 2016 года. В ней участвовали представители 75 стран мира.

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Метки: viii встреча стран мира по безопасности информационная безопасность
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Комментарии (2)

  • ДеД 
    Пол бюджета городского - тю-тю!
    05.05.2017 11:26
    1 | 0

  • Survivor 
    Вот где бы "Тверь Экспо" пригодился!)
    05.05.2017 12:13
    0 | 0
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