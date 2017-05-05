Погода в ближайшие майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет

Погода в предстоящие майские праздники совершенно не порадует. Ожидается новая волна похолодания, дожди и даже снег.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в столичный регион приходит черемуховое похолодание. Антициклональная погода, немного прохладная и солнечная, сменится холодной и влажной для мая. В пятницу и с воскресенья остается угроза ночных заморозков, с воскресенья местами осадки могут пройти в виде не только дождя, но и снега.

В пятницу будет сухо и солнечно, до +14 градусов. В ночь на субботу температура понизится до +5, а днем в первый праздничный день будет дождливо и пасмурно, но тепло.

А уже с воскресенья похолодает, температура днем будет не выше +10 °C. Пройдут кратковременные осадки.

В понедельник, 8 мая, также будут небольшие осадки. Ночью -4…+1°, днем 5…10°. Самым холодным днем будет 9 мая. Ночью прогнозируется -2…+3°, днем – всего лишь 3…8° тепла. Дожди и местами снег. Атмосферное давление в этот день будет низким.

Как отмечают синоптики, погода в ЦФО в майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет.