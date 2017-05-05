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Погода в ближайшие майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет

Погода в ближайшие майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет - ТИА
05 Мая 2017 10:46
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Погода в предстоящие майские праздники совершенно не порадует. Ожидается новая волна похолодания, дожди и даже снег.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в столичный регион приходит черемуховое похолодание. Антициклональная погода, немного прохладная и солнечная, сменится холодной и влажной для мая. В пятницу и с воскресенья остается угроза ночных заморозков, с воскресенья местами осадки могут пройти в виде не только дождя, но и снега.

В пятницу будет сухо и солнечно, до +14 градусов. В ночь на субботу температура понизится до +5, а днем в первый праздничный день будет дождливо и пасмурно, но тепло.

А уже с воскресенья похолодает, температура днем будет не выше +10 °C. Пройдут кратковременные осадки.

В понедельник, 8 мая, также будут небольшие осадки. Ночью -4…+1°, днем 5…10°. Самым холодным днем будет 9 мая. Ночью прогнозируется -2…+3°, днем – всего лишь 3…8° тепла. Дожди и местами снег. Атмосферное давление в этот день будет низким.

Как отмечают синоптики, погода в ЦФО в майские праздники будет самой холодной за последние 30 лет.

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Метки: погода в тверской области погода майские праздники
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Комментарии (10)

  • Green_tea 
    Тверская Генерация заказала погоду Небесной канцелярии, дабы еще дальше отопление не отключать.
    05.05.2017 11:05
    1 | 3

    • ДеД 
      Не, это они в отместку за прошлый год, когда тепло отключили в апреле, а денежки брали аж до средины мая! Типа, ваша (***) Дума сказала: 112 дней в году отопительный сезон - нате вам!
      05.05.2017 11:23
      0 | 3

      • Net. 
        Не 112,а 212! Получается, что оплачиваем 212 дней - это по закону положено. А отапливать будут пока приказ от города не поступит об окончании отопительного сезона. Так что мы сейчас отапливаемся нахаляву (212 дней 30 апреля истекли)! Это энергетики за свой счет сей банкет оплачивают! Неплохо! Может город Генерации расходы решил компенсировать?
        05.05.2017 11:44
        0 | 1

        • ДеД 
          На халяву? ... Вам! Счётик мне-то придёт!
          05.05.2017 11:54
          0 | 1

          • Net. 
            Если Вы платите за отопление по счетчику. А я плачу по нормативу, значит 212 дней и все сколько бы не топили. Это совершенно точно, я проконсультировалась. А Вы сначало уточните, а потом утверждайте!
            05.05.2017 12:10
            0 | 0

  • Добрая Мышь 
    ну - и кто орал, что им в квартирах жарко, отключать отопление надо?
    05.05.2017 11:44
    0 | 1

  • Survivor 
    ну ок =( может хоть лето выпендриваться не будет.
    05.05.2017 11:44
    0 | 1

  • hockey 
    Зато аллергикам хорошо, деревья не так активно будут цвести и дождем пыльцу прибьет маленько.
    05.05.2017 11:44
    1 | 1

  • kudimov 
    Генерация разгуляется, епть) Лишнее бабло пострижет)
    05.05.2017 12:06
    0 | 0

  • bae99 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    05.05.2017 12:06
    0 | 1
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