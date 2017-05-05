В Тверской области проживают 1482 участника и инвалида Великой Отечественной войны

По данным Отделения ПФР по Тверской области, в регионе проживают 1482 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

Пережили блокаду Ленинграда 404 человека, все они награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда». Ужасы концлагерей, будучи детьми, испытали 1900 жителей региона. В Тверской области проживают 4814 вдов погибших и умерших участников войны.

Больше всего участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 623 человека - проживают в городе воинской славы – Твери и Калининском районе. В городе воинской славы Ржеве и Ржевском районе - 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 104 - в Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе, 76 - в Бологое и Бологовском районе, 54 - в Торжке и Торжокском районе.