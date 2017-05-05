Прокуратура обязала администрацию Бологовского района отремонтировать разбитые дороги

Прокуратура установила нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности администрацией муниципального образования «Бологовский район».

Так, на участках автомобильных дорогв Бологое по ул. Дзержинского, по ул. Куженкинское шоссе, ул. Строителей, ул.Северная, ул.Мира-2, ул.Совхозная, пер. Красногорский, ул. Старобологовская имеются множественные выбоины глубиной до 10 см, разрушено асфальтобетонное покрытие вокруг крышки смотрового колодца и а также есть иные повреждения.

Выявленные нарушения могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, причинить вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также повлечь уничтожение либо повреждение имущества граждан и организаций.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор в суд направил 5 административных исковых заявлений о признании бездействия администрации МО «Бологовский район» незаконным и возложении обязанности организовать работы по ремонту дорожного покрытия.

Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.