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Прокуратура обязала администрацию Бологовского района отремонтировать разбитые дороги

05 Мая 2017 10:12
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Прокуратура установила нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности администрацией муниципального образования «Бологовский район».

Так, на участках автомобильных дорогв Бологое по ул. Дзержинского, по ул. Куженкинское шоссе, ул. Строителей, ул.Северная, ул.Мира-2, ул.Совхозная, пер. Красногорский, ул. Старобологовская имеются множественные выбоины глубиной до 10 см, разрушено асфальтобетонное покрытие вокруг крышки смотрового колодца и а также есть иные повреждения.

Выявленные нарушения могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий, причинить вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также повлечь уничтожение либо повреждение имущества граждан и организаций.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор в суд направил 5 административных исковых заявлений о признании бездействия администрации МО «Бологовский район» незаконным и возложении обязанности организовать работы по ремонту дорожного покрытия.

Исковые заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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Метки: разбитые дороги дороги тверской области ремонт дорог
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Комментарии (3)

  • papa113 
    То есть, судя по заголовку, дороги там сейчас хорошие?
    05.05.2017 10:19
    0 | 7

  • Whois 
    Хм, сделать разбитые дороги?
Хорошие уже никак?
Оригинально.
    05.05.2017 10:26
    0 | 5

    • TvereZ 
      Хорошие не всем нравятся, хочут наших-родных-разбитых, чтобы не походить на гейропу )))
      05.05.2017 10:32
      0 | 2
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