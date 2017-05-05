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В России ужесточили правила ношения георгиевских ленточек

05 Мая 2017 09:43
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Теперь по новому регламенту ленточку можно прикрепить только на груди - на лацкане пиджака, воротнике пальто или платья. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. Однозначно запрещено повязывать ленту на голове и ниже пояса, а также рваные или грязные ленточки.

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.

Итак, если вы хотите разместить ленточку на одежде, то оптимальные места для этого:

- на груди, в районе сердца. Форма крепления: бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами;

- на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой.

При ношении георгиевской ленточки необходимо соблюдать кодекс акции, который состоит из 10 пунктов:

1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая.

2. Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы.

3. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты.

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не награда.

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями.

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.

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Метки: георгиевская ленточка правила ношения георгиевских ленточек
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Комментарии (13)

  • jazz-y 
    "поясни за шмот" патруль будет?

Если без инструкций, в которые каждый год добавляется по паре пунктов обойтись нельзя, то это означает что люди просто не понимают ни самого символа, ни государственного праздника.
    05.05.2017 10:00
    1 | 11

    • russs 
      А то! СтопШмот: мне плевать на всех, победобесю как хочу!
      Прикрепленные изображения:
      05.05.2017 10:06
      1 | 4

    • maxxx72 
      Сначала настолько размыли смысл праздника, что от него осталась только эта ленточка. А теперь давайте сделаем так, чтоб все ее носили "как надо" и будет все у нас с патриотизмом в порядке.
      05.05.2017 11:33
      0 | 4

  • Alx 
    Те, кто вешает ленточку на антенну, об этом регламенте и не узнают никогда.
    05.05.2017 10:24
    0 | 3

  • arcadi007 
    Бред сивой кобылы.
Кто принял эти правила и кто утвердил? 
Буря в стакане воды.
    05.05.2017 10:40
    3 | 2

  • pessimist 
    А кем и когда утвержден новый регламент?
    05.05.2017 10:52
    2 | 2

  • vo-vam 
    Любая акция - это политическое действие, а если верить реестру иностранных агентов,  то любое благое действие - тоже политическое! Это противоречит сразу же минимум двум пунктам.
    05.05.2017 11:02
    1 | 1

  • MikeH 
    Знамя победы было красным. Точка.
    05.05.2017 11:07
    1 | 4

    • pessimist 
      Но возможно, что на параде впереди  красного Знамени Победы пронесут власовский триколор.
      05.05.2017 11:36
      0 | 1

  • maxxx72 
    "Как повяжешь галстук - береги его!"
    05.05.2017 11:29
    0 | 0

  • ДеД 
    Хочу-у-у в депутаты! Принимать законы-ы-ы! О ленточках, о полосочках, о том о сём...
    05.05.2017 11:31
    0 | 4

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Вот эта ленточка имеет к победе во Второй Мировой гораздо большее отношение, нежели гвардейская или георгиевская. Но у нас ее наверняка примут за символ ЛГБТ.
А везде кроме сегодняшних России и Украины, гвардейскую примут за символ Хеллоуина.
    Прикрепленные изображения:
    05.05.2017 12:01
    0 | 0

  • Survivor 
    Давно пора, а-то куда только не напялят. 
Хотя всё это от недостатка настоящего, не "ура"-патриотизма, у людей, настоящий патриот не позволит себе осквернить память своих предков и символы к ним относящиеся, а у нас мода прям прикурить от свечки в церкви, сосиски на вечном огне пожарить, да цветы с могил по 10 раз за сезон перепродать.
    05.05.2017 12:17
    0 | 1
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