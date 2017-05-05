В России ужесточили правила ношения георгиевских ленточек

Теперь по новому регламенту ленточку можно прикрепить только на груди - на лацкане пиджака, воротнике пальто или платья. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. Однозначно запрещено повязывать ленту на голове и ниже пояса, а также рваные или грязные ленточки.

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим.

Итак, если вы хотите разместить ленточку на одежде, то оптимальные места для этого:

- на груди, в районе сердца. Форма крепления: бантиком, конвертиком или петелькой с нисходящими концами;

- на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки), при условии, что она не треплется на ветру, а бережно подколота булавкой, либо примётана ниткой.

При ношении георгиевской ленточки необходимо соблюдать кодекс акции, который состоит из 10 пунктов:

1. Акция «Георгиевская ленточка» – некоммерческая и неполитическая.

2. Цель акции – создание символа праздника - Дня Победы.

3. Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

4. «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом. Это символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской ленты.

5. Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или Гвардейских лент. «Георгиевская ленточка» - символ, а не награда.

6. «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли-продажи.

7. «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствующего товара или элемента товарной упаковки.

8. «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.

9. Не допускается использование «Георгиевской ленточки» в политических целях любыми партиями или движениями.

10. «Георгиевская ленточка» имеет одну или две надписи: «www.9may.ru» и название города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются.