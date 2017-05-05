tvernews.ru
05 мая Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Подросток на квадроцикле, который врезался в ГАЗ, был без прав

05 Мая 2017 09:08
Автор:

4 мая, около 16.30 на подъезде к деревне Шоша Конаковского района 14-летний водитель (не имеющий права управления) квадроцикла марки «BRP Outlender 500» без госзнака выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с остановившимся ГАЗ 33020, под управлением трезвого 52-летнего водителя. ГАЗ пропускал встречный транспорт, чтобы совершить поворот налево. В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован. Как сообщает УГИБДД, парень был в мотошлеме. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп квадроцикл дтп с квадроциклом водитель без прав
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • Бертран 
    И не мудрено- водительские права в нашем государстве граждане могут получить с 16 лет. Родители будут наказаны.
    05.05.2017 09:38
    1 | 0

  • id1Ray 
    было бы интереснее еслиб у него были права))))
ну хоть в шлеме был, значит не совсем идиот
    05.05.2017 09:43
    0 | 1

  • Naum 
    Раз заявления об угоне не было, то родители знали, что ребенок без водительского удостоверения катается на квадрике. А если выяснить все до конца, то скорее всего окажется, что добрый папа еще и сам купил сыну эту железяку. Таких родителей нужно жестко наказывать, чтобы у них мозги зашевелились.
    05.05.2017 10:03
    0 | 4

  • Alx 
    У нас в деревне 12-и летние гоняют на скутерах-квадрациклах. А в советские времена гоняли на мопедах.
    05.05.2017 10:27
    0 | 0

  • SuperSemen69 
    Растет смена "золотой молодежи"!
    05.05.2017 12:06
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание "Почётный гражданин города Твери"

2017-05-04 21:49
59

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
39

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100