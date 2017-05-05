Подросток на квадроцикле, который врезался в ГАЗ, был без прав

4 мая, около 16.30 на подъезде к деревне Шоша Конаковского района 14-летний водитель (не имеющий права управления) квадроцикла марки «BRP Outlender 500» без госзнака выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с остановившимся ГАЗ 33020, под управлением трезвого 52-летнего водителя. ГАЗ пропускал встречный транспорт, чтобы совершить поворот налево. В результате ДТП подросток с травмами был госпитализирован. Как сообщает УГИБДД, парень был в мотошлеме.