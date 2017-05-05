В Тверской области Hyundai Matrix вылетел в кювет и опрокинулся

4 мая, в 18.05 на 2 км дороги Родня-Ивановское Старицкого района 49-летний водитель Hyundai Matrix на прямом участке дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и вылетел в правый кювет, где автомобиль опрокинулся на бок. В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

4 мая, около 18.20 на ул. М. Конева Твери 33-летняя водитель Лады Приора при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу ВАЗ 21093, под управлением 25-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В ДТП пострадала сама виновница аварии - женщину госпитализировали.