Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание почётный гражданин города Твери

На сайте https://www.change.org/ разместили петицию о о присвоение Михаилу Кругу посмертно звание почётный гражданин города Твери.

В сообщении говорится: На 2017 год - год 55-летия со дня рождения и 15-годовщины со дня смерти выдающегося русского барда, тверича Михаила Владимировича Воробьёва (Михаила Круга), который прославил свой город Тверь, как поэт и гражданин. И было бы справедливым, отдавая дань светлой памяти и уважения замечательному русскому шансонье, присвоить Михаилу Кругу звание почётного гражданина города Твери (посмертно).2017 год - год 55-летия со дня рождения и 15-годовщины со дня смерти выдающегося русского барда, тверича Михаила Владимировича Воробьёва (Михаила Круга), который прославил свой город Тверь, как поэт и гражданин. И было бы справедливым, отдавая дань светлой памяти и уважения замечательному русскому шансонье, присвоить Михаилу Кругу звание почётного гражданина города Твери (посмертно).