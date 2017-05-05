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Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание почётный гражданин города Твери

04 Мая 2017 21:49
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Видео

На сайте  https://www.change.org/ разместили петицию о о присвоение Михаилу Кругу посмертно звание почётный гражданин города Твери.

В сообщении говорится: На 2017 год - год 55-летия со дня рождения и 15-годовщины со дня смерти выдающегося русского барда, тверича Михаила Владимировича Воробьёва (Михаила Круга), который прославил свой город Тверь, как поэт и гражданин. И было бы справедливым, отдавая дань светлой памяти и уважения замечательному русскому шансонье, присвоить Михаилу Кругу звание почётного гражданина города Твери (посмертно).2017 год - год 55-летия со дня рождения и 15-годовщины со дня смерти выдающегося русского барда, тверича Михаила Владимировича Воробьёва (Михаила Круга), который прославил свой город Тверь, как поэт и гражданин. И было бы справедливым, отдавая дань светлой памяти и уважения замечательному русскому шансонье, присвоить Михаилу Кругу звание почётного гражданина города Твери (посмертно).

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Метки: михаил круг петиция почётный гражданин твери
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Комментарии (35)

  • Dobry кrtek 
    Тогда уж и Северу заодно.)
    04.05.2017 22:08
    2 | 10

    • Proletary 
      Аркашу и Лома забыл. Непорядок.
      04.05.2017 22:42
      2 | 4

      • Dobry кrtek 
        Brothers Afanasieva...
        04.05.2017 22:56
        1 | 3

        • Proletary 
          И другу их А. Докуеву. Крот, ведь помрем, и никому ничего не скажут эти великие имена... Пошел на ченьдж.орг петицию мастырить.
          04.05.2017 23:04
          0 | 3

          • Dobry кrtek 
            ...
            Прикрепленные изображения:
            04.05.2017 23:07
            0 | 0

            • Proletary 
              Между прочим, в нашей элитной школе учился. А в вашем окружении - только Кудимов.
              04.05.2017 23:11
              0 | 0

              • Dobry кrtek 
                Кудимов со мной не учился. Он в спецухе по два года в каждом классе сидел.
                04.05.2017 23:13
                0 | 0

                • Proletary 
                  Крот, если не в нашей элитной - вы оба не достигаете моего премиального лакшери уровня. Кстати, я тут поднял анналы, вы дали мне разрешение обращаться на ты, а я стормозил.  Исправляю. Можно.
                  04.05.2017 23:21
                  0 | 0

      • sergeyfedorov89 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        04.05.2017 23:21
        0 | 0

  • Инокентий 
    Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание почётный гражданин города Твери (!)... И как он, согласился? Что говорит-то?
А ошибок грамматических... Мрак...
    04.05.2017 22:53
    0 | 2

    • Proletary 
      Кеша, это тверьньюс. Единственный местный ресурс, где можно поговорить. За это можно простить незнание русского языка, и еще многое.
      04.05.2017 23:15
      0 | 5

      • Инокентий 
        Просто моей скудной фантазии не хватает, чтобы представить, как предлагают М. Кругу вышеуказанное звание.
        04.05.2017 23:19
        0 | 0

        • Proletary 
          Через пару лет Владимирский Централ будет звучать гимном Победы. Вам мало?
          04.05.2017 23:25
          0 | 0

          • Инокентий 
            Э нет, не думаю, Мгер не проникнится этим произведением настолько, чтоб отжимания, пробежки и пр. свои ужимки под эти песни проводить. Им бы "Между нами тает лед..."
            04.05.2017 23:33
            0 | 0

  • pessimist 
    А зачем покойнику звание?
    04.05.2017 22:57
    1 | 3

    • Инокентий 
      Главное ему предложить...
      04.05.2017 23:01
      0 | 0

    • Proletary 
      Лох. Это нужно не мертвым. Это нужно живым.
      04.05.2017 23:02
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        Лемешеву-нет!
        04.05.2017 23:10
        1 | 1

        • Proletary 
          Извини, не въехал. Я цитировал Роберта.
          04.05.2017 23:27
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Роберта знаю. Смотрел.
            Прикрепленные изображения:
            04.05.2017 23:31
            0 | 0

  • spletnik 
    Милый мой город, это для меня патриотизм. Нравится
    04.05.2017 23:04
    0 | 0

  • spletnik 
    А централ.. сколок на дискотеках девчонок млело на эту песню
    04.05.2017 23:05
    0 | 0

  • ДеД 
    Я. конечно, не силён в компьютерной графике, но постарался в ворде иллюстрировать свою мысль:
- оба барды, оба мне нравятся, но у одного награды, а у другого... И с одним я был лично знаком!
Я - за!
    Прикрепленные изображения:
    04.05.2017 23:05
    0 | 0

    • Proletary 
      Не получилось
      04.05.2017 23:32
      0 | 2

  • USSR 
    Я не против, в отличие от Крота, который очень болезненно реагирует на темы связанные с Кругом. Были времена - слушали. Это было по-своему модно. Сейчас модно гомиков и прочую шнягу крутить во все динамики. Человек оставил свой след. А как иначе может быть в стране , где сидела треть населения. 
ПС. Если чО, я за рок! 
ППС. Круга не слушал почти !
    04.05.2017 23:16
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      А может просто наследил?)
      04.05.2017 23:19
      0 | 1

    • Proletary 
      Оба Пс - отмазки, не попацански.
У Круга есть талантливые стихи и песни. Но общее впечатление о его творчестве - прославление блатной романтики и воспевание пенитенциарного менталитета. Какого хрена я как житель Твери буду гордиться теми, кто украл кошелек моей матери, вырвал сережки моей жены и изнасиловал мою дочь? Пусть их воспевает великий Круг?
      04.05.2017 23:42
      1 | 2

      • Dobry кrtek 
        У твоей жены серёжки из ушей вырвали? Про вторую часть и спрашивать боюсь...
        04.05.2017 23:59
        1 | 0

        • Proletary 
          Среди ЦА есть и более достойные кандидаты. Вот можно за крышку от кастрюли наказать. Романтика же!
          05.05.2017 00:06
          0 | 1

      • TvereZ 
        Согласитесь, у Старушки-С-Косой есть чувство юмора. Воспевал криминал - и от грабителей и обнулился )))
        04.05.2017 23:59
        0 | 0

  • konbur 
    Звание почётного гражданина в принципе посмертно не присваивается. Только живым.
    04.05.2017 23:55
    0 | 2

    • MarIvanna 
      Известным личностям титул почётного гражданина может присуждаться и посмертно.
      05.05.2017 00:17
      0 | 0

  • russs 
    Кольщег, наколи меня везде!
Рядом - никого колоть не надобно!
Пусть КРУГом играют гимны мне!
И попы кадила крутят с ладаном!

Если места хватит, нарисуй:
Звание почётного граждАнина!
Будет против кто: сосите ...
Чтобы навсегда меня запомнили!

Коневу, Гродбергу, Белоусову передам привет!
Деньги нам - не кидайте, могильщики все тырят!
    05.05.2017 00:01
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    А че так мелко?Надо звание героя России присвоить.КРУГлые дураки.
    05.05.2017 00:33
    0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    Ай, я вас умоляю, пусть уже присваивают. Сделайте почитателям приятно: Кругу оно пятнадцать лет, как безразлично, а репутации Твери вряд ли можно чем-то навредить.
Кстати, о почитателях. Вёз как-то одного такого, залётного. Покажи мне, говорит, могилу Круга - шибко я его ценю и уважаю, - а потом доставь в кабак, где всё будет красиво. На полпути в Черкаcсы приуныл пассажир от острой этанольной недостаточности и скорректировал маршрут: "ну его, Круга, нахер, поехали сразу в кабак".
    05.05.2017 01:04
    0 | 0
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