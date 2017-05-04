В Тверской области подросток на квадроцикле врезался в Газель

По предварительным данным 4 мая около 16.45 в Конаковском районе Тверской области на 2 км автодороги подъезд к деревне Шоша 15-летний подросток, управляя квадроциклом "Аутлендер", не справился с управлением и столкнулся с Газелью. Машина в момент столкновения находилась на полосе встречного движения, для совершения поворота налево.

В результате ДТП подросток получил травмы и его госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области