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В Тверской области подросток на квадроцикле врезался в Газель

04 Мая 2017 21:10
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По предварительным данным 4 мая около 16.45 в Конаковском районе Тверской области на 2 км автодороги подъезд к деревне Шоша 15-летний подросток, управляя квадроциклом "Аутлендер", не справился с управлением и столкнулся с Газелью. Машина в момент столкновения находилась на полосе встречного движения, для совершения поворота налево.

В результате ДТП подросток получил травмы и его госпитализировали, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Метки: авария. аврия с пострадавшими подроскток квадрацикл
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Мальчик врезался в "Газель", повредив репенью дверь!
    04.05.2017 21:27
    1 | 1

    • sergeyfedorov89 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      04.05.2017 23:21
      0 | 0

  • pessimist 
    15-летний подросток разъезжает на квадрике по дорогам общего пользования? Какие добрые и умные у него родители.
    04.05.2017 21:29
    0 | 6
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