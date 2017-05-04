В Твери мужчина угнал КАМАЗ стоимостью 700 000 рублей

Московский районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу по обвинению мужчины в угоне КАМАЗа

21 ноября пьяный осужденный на автостоянке увидел автомобиль марки «КАМАЗ - 55111». Осужденный подошел к автомобилю, разбил форточку окна водительской дверцы, просунул в образовавшееся отверстие правую руку, открыв водительскую дверцу автомобиля. Уже в машине мужчина с помощью проводов зажигания запустил двигатель автомобиля и уехал. Сумма причинного ущерба составила 700 000 рублей.

Кроме того, в суде было установлено, что подсудимый причастен еще к трем кражам различного имущества, а также денежных средств на общую сумму 144 890 рублей.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Московский районный суда признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ и ему окончательно назначено наказание, в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года, в исправительной колонии строгого режима.