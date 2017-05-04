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В Твери мужчина угнал КАМАЗ стоимостью 700 000 рублей

04 Мая 2017 20:48
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Московский районный  суд Твери вынес приговор по уголовному делу по обвинению мужчины в угоне КАМАЗа

21 ноября пьяный осужденный на автостоянке увидел автомобиль марки «КАМАЗ - 55111». Осужденный подошел к автомобилю, разбил форточку окна водительской дверцы, просунул в образовавшееся отверстие правую руку, открыв водительскую дверцу автомобиля. Уже в машине мужчина с помощью проводов зажигания запустил двигатель автомобиля и уехал. Сумма причинного ущерба составила 700 000 рублей.

Кроме того, в суде было установлено, что подсудимый причастен еще к трем кражам различного имущества, а также денежных средств на общую сумму 144 890 рублей.

Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

 Московский районный суда признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ и ему окончательно назначено наказание, в виде лишения свободы сроком 6 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок три года, в исправительной колонии строгого режима.

 

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Метки: угнал КАМАЗ приговор тверская область угон машин
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Комментарии (2)

  • russs 
    Когда угонял, уже был осужденный заранее! Перлы так и сыпятся!

Вечно осуждённый, вечно пьяный!

КольщегЪ, наколи мне КАМАЗа!
Рядом форточку окна водителя!
Чтоб играла в них "Шансон" волна!
Спорт FM, Пилот и Авторадио!
    04.05.2017 21:15
    0 | 1

    • sergeyfedorov89 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      04.05.2017 23:21
      0 | 0
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