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Правительство РФ подтвердило софинансирование строительства детской областной больницы в Твери

04 Мая 2017 19:13
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4 мая в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с заместителем председателя правительства РФ Аркадием Дворковичем. Вице-премьер подтвердил намерение федерального центра оказать поддержку при строительстве новой детской областной больницы в Твери.

Начать строительство планируется в 2018 году. По словам Игоря Рудени, создание проектной документации должно быть завершено в этом году.

Новая больница будет располагаться в Заволжском районе, рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Высокотехнологичное учреждение будет рассчитано на 450-480 коек, оборудовано автомобильной стоянкой и вертолётной площадкой, сообщает правительство Тверской области

 Вопрос о предоставлении федеральной поддержки в реализации проекта обсуждался ранее на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

По его итогам Министерству здравоохранения России совместно с Правительством Тверской области поручено разработать медико-техническое задание проектируемой больницы, а Минфину, Минэкономразвития и Минздраву РФ — при формировании федерального бюджета предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

В ночь на 24 февраля в основном корпусе детской областной клинической больницы произошёл пожар. По поручению главы региона работа учреждения в штатном режиме была восстановлена в максимально короткие сроки. В настоящее время помощь пациентам оказывают в двух зданиях: новом корпусе ДОКБ и на базе тверской областной гинекологической больницы, куда переведены неврологическое и педиатрические отделения.

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Метки: правительство рф заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец Твесркая десткая областная больница. сгорела больница в Твери
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