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Мэрия Москвы собирается оказать Тверской области поддержку в ремонте дороги от площади Гагарина до Обелиска Победы

04 Мая 2017 18:40
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4 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя провел переговоры с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Встреча проходила в рамках совместного заседания Государственного Совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое в Кремле провел Президент Владимир Путин.

На переговорах достигли договоренности о том, что столица окажет тверскому региону поддержку в ремонте одной из основных транспортных артерий Твери: дороги от площади Гагарина до Обелиска Победы. В частности, планируется привести в порядок улицы Вагжанова и Советскую.

Также стороны договорились о дальнейшем обсуждении вопросов по продолжению совместной работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети областного центра.

Сотрудничество Тверской области с правительством Москвы ведется в рамках соглашения, заключенного в прошлом году. Благодаря этой работе

Тверской области было предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

Еще одним важным этапом сотрудничества стало решении столичной мэрии о перечислении Тверской области дополнительных средств в сумме 508,7 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в Конаково и поселке Радченко. Раннее на эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей. Приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища, сообщает правительство Тверской области

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Метки: Мэрия Москвы поддержка в ремонте дороги от площади Гагарина до Обелиска Победы
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Комментарии (3)

  • леха мамонтов 
    ну все дожили
    04.05.2017 19:24
    0 | 0

  • hell 
    Софинансплавнозахват стартовал активненько так...
    04.05.2017 19:36
    0 | 0

  • Proletary 
    Дыры на повороте на Восточный мост заасфальтируют? Не верю, слишком мелок уровень Договаривающихся Сторон. Наверное, все же речь о платных парковках.
    04.05.2017 19:40
    0 | 0
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