В Твери на братском захоронении высадят аллею

5 мая благотворительный фонд «Безграничные возможности» организует праздничную акцию. В Твери, на территории братского захоронения Керамического завода, подопечные фонда - ребята из Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Твери и параспортсмены ГБУ «Спортивной-адаптивной школы» высадят памятную аллею. В этой братской могиле мемориального комплекса захоронены останки 565 воинов, бойцов 5-й и 256-й стрелковых дивизий, имена 24 из них неизвестны. Аллея станет символом памяти о подвиге павших солдат в боях за тверскую землю.