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9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

04 Мая 2017 17:49
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9 мая активисты проекта «Дворовый тренер» проведут в Твери спортивную акцию «Рекорд Победы». Участники соберутся на улице Трёхсвятской у перекрёстка с улицей Л.Базановой и будут выполнять отжимания. Цель организаторов — насчитать 26 298 повторений упражнения — по числу мирных дней, прошедших с 9 мая 1945 года.

Присоединиться к спортсменам в рамках акции «Рекорд Победы» может любой желающий. На площадке будут работать волонтёры, которые помогут выполнить отжимания правильно. Акция проходит уже третий год подряд, традиционно она собирает более 200 тверитян.

В преддверии Дня победы в регионе будет проведено более 50 спортивных мероприятий с участием порядка 8 тысяч спортсменов. В их числе легкоатлетическая эстафета, всероссийский турнир по боксу «Виктория », турнир по боевому самбо «Победа» и другие соревнования.

 

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Метки: 9 мая акция «Рекорд Победы» отжимания дворовый тренер
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    Тухляк все эти акции, шоу за недорого, мгеровщина так и прёт изо всех щелей.
    Прикрепленные изображения:
    04.05.2017 18:26
    0 | 3

    • hell 
      Крот, чем они Вам мешают??? Да выпьют меньше... А картинка не смешная, виновны взрослые, а вовсе не девочка, которой что-то не пояснили...
      04.05.2017 18:41
      1 | 0

      • Dobry кrtek 
        Картинка не смешная, она всего-навсего отображает реальное положение дел о продуманном и заранее запланированном "офлешмобливании" памяти о Победе в кровавой войне, унесшей сами догадываетесь сколько жизней, о гнусном пиаре на ветеранах ( далеко не все ветераны ВОВ-фронтовики, кстати ) и прочих мерзостях современности. "Спасибо деду за Победу", "На Берлин" на заднем стекле дешёвой жестянки, полосатые ленточки ( грязные и скукоженные ), привязанные к антеннам и пр. и пр. акции-флешмобы, не память, а гнусь и предательство погибших, о которых цинично вспоминают раз в году  различные комитеты по делам и шараги-клоаки типа МГЕР.
        04.05.2017 18:55
        1 | 4

        • hell 
          А откуда отрыта эта фотка? Кто и что этим пытался доказать?
          04.05.2017 19:40
          0 | 0

  • Uylo_Yobannen 
    "Великую Отечественную используют. В том числе для широкой распродажи несуществующих угроз, укрепляющей авторитет командующего осажденной крепостью и расширяющей кормовую базу силовых и спецслужбистских элит.
Современное российское общество – это общество заранее оскорбленных и заведомо атакуемых. Нас атаковали в 1941-м – и теперь атакуют. Нас атакуют – мы защищаемся и ведем справедливые войны. Эти войны триумфальны, безжертвенны, облагорожены и стерилизованы телевизором, похожи на компьютерную игру с большим запасом жизней. На этой войне нельзя пасть смертью храбрых, хотя можно поехать на нее туристом (современная война, по выражению Кристофера Коукера из Лондонской школы экономики, — это нередко «продолжение туризма иными средствами»)".
http://www.forbes.ru/mneniya/tsennosti/319341-moralnaya-oborona-vlasti-shchit-iz-bessmertnogo-polka
    04.05.2017 19:33
    1 | 0

    • hell 
      Юло, че Вы курите?
      04.05.2017 19:42
      0 | 0
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