9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

9 мая активисты проекта «Дворовый тренер» проведут в Твери спортивную акцию «Рекорд Победы». Участники соберутся на улице Трёхсвятской у перекрёстка с улицей Л.Базановой и будут выполнять отжимания. Цель организаторов — насчитать 26 298 повторений упражнения — по числу мирных дней, прошедших с 9 мая 1945 года.

Присоединиться к спортсменам в рамках акции «Рекорд Победы» может любой желающий. На площадке будут работать волонтёры, которые помогут выполнить отжимания правильно. Акция проходит уже третий год подряд, традиционно она собирает более 200 тверитян.

В преддверии Дня победы в регионе будет проведено более 50 спортивных мероприятий с участием порядка 8 тысяч спортсменов. В их числе легкоатлетическая эстафета, всероссийский турнир по боксу «Виктория », турнир по боевому самбо «Победа» и другие соревнования.