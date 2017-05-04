Молодые специалисты Тверьэнерго подарили скворечники подшефному детскому санаторию

Члены Совета молодежи тверского филиала ПАО «МРСК Центра» при поддержке Первичной профсоюзной организации «Тверьэнерго» установили шесть скворечников на территории Детского противотуберкулезного санатория №2 в Твери. Домики для птиц энергетики сделали своими руками.

«Вокруг санатория растет большое количество деревьев, для скворечников мы выбирали такие, чтобы деткам из любой группы было слышно и видно голосистых птиц», — рассказал Владимир Горланов, председатель Совета молодежи Тверьэнерго, инженер по релейной защите и автоматике Тверской производственной базы. Он также поделился дальнейшими планами на благоустройство территории: до конца мая специалисты филиала проведут здесь субботник и работы по обрезке деревьев.

Сотрудники филиала по личной инициативе уже не первый год помогают детскому противотуберкулезному санаторию №2. Еще пять лет назад энергетики высадили на территории учреждения несколько десятков саженцев сосен. К настоящему времени деревца подросли и постепенно создают вокруг санатория свой уникальный благоприятный микроклимат.

Справка:

Акция по установке скворечников прошла в Тверьэнерго в рамках программы мероприятий «Зеленый РЭС», которая была утверждена в МРСК Центра в связи с объявленным в России годом Экологии. «Зеленый РЭС» наряду с традиционными инициативами, включающими посадку деревьев и проведение субботников, предполагает комплекс мероприятий по благоустройству и ландшафтному озеленению территорий РЭС (районов электрических сетей), существующих «Аллей энергетиков» и подшефных мемориалов, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне. В Тверской области будет проведен конкурс по итогам работ по озеленению, ландшафтному дизайну и благоустройству районов электрических сетей. Целью экологической программы «Зелёный РЭС» является как привлечение внимания к проблемам, связанным с экологией, так и реализация комплекса мероприятий по озеленению и благоустройству территорий.