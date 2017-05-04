tvernews.ru
04 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Молодые специалисты Тверьэнерго подарили скворечники подшефному детскому санаторию

04 Мая 2017 17:29
Автор:

Фоторепортаж

Члены Совета молодежи тверского филиала ПАО «МРСК Центра» при поддержке Первичной профсоюзной организации «Тверьэнерго» установили шесть скворечников на территории Детского противотуберкулезного санатория №2 в Твери. Домики для птиц энергетики сделали своими руками.

«Вокруг санатория растет большое количество деревьев, для скворечников мы выбирали такие, чтобы деткам из любой группы было слышно и видно голосистых птиц», — рассказал Владимир Горланов, председатель Совета молодежи Тверьэнерго, инженер по релейной защите и автоматике Тверской производственной базы. Он также поделился дальнейшими планами на благоустройство территории: до конца мая специалисты филиала проведут здесь субботник и работы по обрезке деревьев.

Сотрудники филиала по личной инициативе уже не первый год помогают детскому противотуберкулезному санаторию №2. Еще пять лет назад энергетики высадили на территории учреждения несколько десятков саженцев сосен. К настоящему времени деревца подросли и постепенно создают вокруг санатория свой уникальный благоприятный микроклимат.

Справка:

Акция по установке скворечников прошла в Тверьэнерго в рамках программы мероприятий «Зеленый РЭС», которая была утверждена в МРСК Центра в связи с объявленным в России годом Экологии. «Зеленый РЭС» наряду с традиционными инициативами, включающими посадку деревьев и проведение субботников, предполагает комплекс мероприятий по благоустройству и ландшафтному озеленению территорий РЭС (районов электрических сетей), существующих «Аллей энергетиков» и подшефных мемориалов, посвященных памяти павших в Великой Отечественной войне. В Тверской области будет проведен конкурс по итогам работ по озеленению, ландшафтному дизайну и благоустройству районов электрических сетей. Целью экологической программы «Зелёный РЭС» является как привлечение внимания к проблемам, связанным с экологией, так и реализация комплекса мероприятий по озеленению и благоустройству территорий.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мрск центра тверьэнерго тверьэнерго мрск центра скворечники
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • RVS 
    В начале апреля надо было скворечники вешать,уже все расселились.Воробьи займут.
    04.05.2017 18:19
    0 | 1

    • hell 
      ну да, уже большинство прибавления ждут... запоздавшая акция, или новость...
      04.05.2017 18:43
      0 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    Скворечник приколачивать на лесенку "молодого" загнали. Внизу стоят производитель работ и допускающий.
    04.05.2017 19:02
    0 | 1

    • Бертран 
      Эти люди образование получили, они по лестницам лазать не будут и муфты кабельные в палатке паять не будут и ватник со штанами в полоску не оденут, вывод: ученье, это свет, достаток и интересная работа.
Прав был Ульянов- учиться, учиться и учиться!
      04.05.2017 19:27
      1 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
35

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

В Твери прошёл митинг «Надоел»

2017-04-29 21:54
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100