В Твери ко Дню Победы приводят в порядок дорожную сеть

В преддверии Дня Победы в Твери активизированы работы по приведению в порядок улично-дорожной сети города. Наибольшее внимание уделяется центральной части города и основным городским магистралям.

Так, в течение дня 4 мая работы по аварийно-ямочному ремонту дорожного покрытия проводились на проспектах Победы, Тверском и Чайковского. В ночь на 5 мая планируется провести ремонтные работы на улицах Володарского, Желябова, Симеоновская и Советская, бульваре Радищева, набережной Степана Разина, Старом и Новом мостах.

Также производятся работы по нанесению дорожной разметки по улице Советская и Смоленскому переулку. В ночное время нанесение разметки на пластиковой основе планируется проводить на основных магистралях Центрального района.

В постоянном режиме осуществляется механизированная уборка проезжей части, проливка водой дорожного полотна, в особенности на стыках с трамвайными рельсами. Кроме того, в ближайшее время планируется начать производство работ по устранению дефектов асфальтового покрытия тротуаров вдоль магистральных улиц, сообщает управление информации администрации Твери.