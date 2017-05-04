tvernews.ru
04 мая Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе - ТИА
Фото «Подслушано у водителей.Тверь»
04 Мая 2017 15:17
Автор:

Фоторепортаж

Хорошая новость о том, что наконец-таки пойман злоумышленник, портивший автомобили в Пролетарском районе, размещена в группе «Подслушано у водителей. Тверь». Активисты – участники данного сообщества в течение месяца выслеживали человека, который царапал машины на улицах Академическая, Маршала Конева, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной. От его рук пострадали порядка 12 автомобилей.

- Можете смело идти и писать заявление в Пролетарский РОВД. В течение месяца наша дружина вычисляла исполнителей и организатора, ребята не спали ночами, нам помогали люди из различных структур, т.к. правоохранительные органы особо не напрягались. И вот вчера мы вышли на организатора данных преступлений! Данный человек был в нашей группе! – говорится в сообществе.

Как рассказал ТИА Денис Мигачёв, администратор группы, организатором преступлений оказался мужчина лет 30. Он пытался сбежать, но ребята прижали его к стенке и сдали в полицию. Злоумышленник в содеянном признался.

- Организатор задержан, теперь жители Пролетарского района могут спать спокойно. Ещё раз спасибо наше дружине ПУВТ и всем активным ребятам, для кого чужая беда стала делом принципа! Вы большие молодцы! Преступник теперь ответит по закону!

На фотографиях примеры его деяний и записки с угрозами и вымогательством денежных средств. Фото «Подслушано у водителей. Тверь».

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: происшествие в твери портил машины царапал машины активисты твери
Смотрите также:
Комментарии (12)

  • RVS 
    ушлепок,жаль отбуцкать нельзя было
    04.05.2017 15:36
    0 | 11

  • Net. 
    Вот гадёныш!  Рукопомоишник, то ли из завести или по скудоумию?! Весь материальный и моральный ущерб взыскать, ещё и набуцкать хорошенько, чтоб другим не повадно было! Молодцы ребята, правильно что не растерялись и не стали дожидаться "активных действий"  органов.
    04.05.2017 15:43
    0 | 9

  • russs 
    Всё это хорошо, конечно, но за что толстозадым "оборотням в погонах" * платят народные денежки???

* террористическая группировка почему-то всё ещё незапрещённая в России
    04.05.2017 15:57
    2 | 9

  • Whois 
    Какой продвинутый дегенерат!
    04.05.2017 15:58
    0 | 2

  • Бертран 
    Молодцы ребята, чувствуется наша закалка. Помощь полиции, это святая обязанность каждого гражданина- сегодня помогаешь ты, а завтра тебе помогут. Злодей же будет наказан крупным штрафом- мало не покажется!
    04.05.2017 16:10
    7 | 5

    • Djunior 
      Давайте поможем нашей полиции и будем получать за них их зарплату, это ведь тоже реальная помощь (получать за кого-то)!
      04.05.2017 16:32
      1 | 6

  • hell 
    "Данный человек был в нашей группе!"-это вы крысу поймали? тогда морально убить внутри группы, ну или... я уже реально боюсь вашу группу с непроверенными членами...
    04.05.2017 16:37
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    По яндекс-кошельку вычислили.Сейчас анонимности в переводах нет.Курьёз,что злоумышленник был в их группе.
    04.05.2017 16:42
    0 | 1

  • hockey 
    Я смотрю по фоткам машинки-то все недорогие выбирал. Дорогие ссал трогать похоже.
    04.05.2017 16:53
    0 | 2

    • god007 
      Дорогие машины только в особняках и коттеджах. Туда доступ закрыт, везде стоят камеры видеонаблюдения, круглосуточная охрана.
Дешевые машины рядом с дешевым жильем (деревянными бараками, железобетонными бараками) в гетто и трущобах.
Бараки не ограждены заборами, любой прохожий может попасть на территорию, где они стоят и может вторить там беспредел. 

Стоянки в таких домах не предусмотрены и автомашины стоят прямо на изуродованных этими машинами газонах. Земля с газонов разносится по всему городу, образуя клубы пыли и грязи, которая оседает на здания и сооружения, проникает в легкие и вызывает аллергии и сопутствующие заболевания. Окна тоже лучше не открывать, иначе все жилье будет в пыли.
      04.05.2017 18:05
      2 | 3

  • Proletary 
    Если правоохранительные органы не напрягались с поимкой, стоило ли их утруждать возней с наказанием?
    Прикрепленные изображения:
    04.05.2017 17:18
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Вина "злоумышленника" судом не доказана. Рано оргазмировать. Я  этим "добровольцам в засаде" не верю. Подленькие группировки, гаденькие-с...Активные п.дерасты с активной гражданской позицией. Поймали организатора, а кто же тогда был исполнитель?))) Не сами ли активисты-сыщики, сдавшие в полицию неугодного ( а такое возможно и не является редкостью ) им гражданина?
    04.05.2017 18:16
    2 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
71

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
67

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
35

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
29

Барыня на встречке

2017-04-28 09:44
27

В Твери прошёл митинг «Надоел»

2017-04-29 21:54
23

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100