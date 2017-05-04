В Твери молодые люди без помощи полиции нашли и поймали человека, который портил автомобили в Пролетарском районе

Хорошая новость о том, что наконец-таки пойман злоумышленник, портивший автомобили в Пролетарском районе, размещена в группе «Подслушано у водителей. Тверь». Активисты – участники данного сообщества в течение месяца выслеживали человека, который царапал машины на улицах Академическая, Маршала Конева, Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной. От его рук пострадали порядка 12 автомобилей.

- Можете смело идти и писать заявление в Пролетарский РОВД. В течение месяца наша дружина вычисляла исполнителей и организатора, ребята не спали ночами, нам помогали люди из различных структур, т.к. правоохранительные органы особо не напрягались. И вот вчера мы вышли на организатора данных преступлений! Данный человек был в нашей группе! – говорится в сообществе.

Как рассказал ТИА Денис Мигачёв, администратор группы, организатором преступлений оказался мужчина лет 30. Он пытался сбежать, но ребята прижали его к стенке и сдали в полицию. Злоумышленник в содеянном признался.

- Организатор задержан, теперь жители Пролетарского района могут спать спокойно. Ещё раз спасибо наше дружине ПУВТ и всем активным ребятам, для кого чужая беда стала делом принципа! Вы большие молодцы! Преступник теперь ответит по закону!

На фотографиях примеры его деяний и записки с угрозами и вымогательством денежных средств. Фото «Подслушано у водителей. Тверь».